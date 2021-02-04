Появились новые данные по наполняемости водохранилищ

Общий суммарный запас воды в водохранилищах Крыма естественного стока к началу февраля составил 36.052 млн куб. м, что на 4.744 млн куб. м больше, чем месяц назад и на 48.875 млн куб. м меньше, чем год назад, сообщила пресс-служба местного Гидрометцентра.

По информации ведомства, приток воды в январе в Белогорское водохранилище составил 3,044 млн. куб. м, в Симферопольское – 0, 494 млн. куб. м, Счастливенское – 1,095 млн. куб. м, Партизанское – 0,496 млн. куб. м, Чернореченское – 4,299 млн. куб. м.

Кроме того сообщается, что, несмотря на прошедшие в январе осадки, большинство селевых рек Алушты, Судака и Феодосии остаются пересохшими.

По данным МинЖКХ Крыма, к 1 февраля еще три водохранилища полуострова приближаются к «мертвому объему».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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