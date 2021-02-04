Водный кризис
Развитие сюжета: Стали известны подробности планов России по опреснению морской воды в Крыму ● Гидролог рассказала о влиянии снегопадов на водохранилища Крыма ● Незаконных пользователей воды в Крыму оштрафовали почти на 45 млн ● В Крыму просели все источники воды, в том числе скважины ● Жители Симферополя жалуются Аксенову на желтую воду из крана с запахом канализации
Появились новые данные по наполняемости водохранилищ
Общий суммарный запас воды в водохранилищах Крыма естественного стока к началу февраля составил 36.052 млн куб. м, что на 4.744 млн куб. м больше, чем месяц назад и на 48.875 млн куб. м меньше, чем год назад, сообщила пресс-служба местного Гидрометцентра.
По информации ведомства, приток воды в январе в Белогорское водохранилище составил 3,044 млн. куб. м, в Симферопольское – 0, 494 млн. куб. м, Счастливенское – 1,095 млн. куб. м, Партизанское – 0,496 млн. куб. м, Чернореченское – 4,299 млн. куб. м.
Кроме того сообщается, что, несмотря на прошедшие в январе осадки, большинство селевых рек Алушты, Судака и Феодосии остаются пересохшими.
По данным МинЖКХ Крыма, к 1 февраля еще три водохранилища полуострова приближаются к «мертвому объему».
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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