Площадь Восставших в Севастополе ожидают грандиозные перемены

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Активно ведущееся в Севастополе благоустройство добралось до площади Восставших. В начале января здесь прошли общественные обсуждения проекта «концепции благоустройства внутреннего периметра кольцевой развязки».

Намеченное мероприятие пришлось на морозные дни, но прошло благополучно, при активном участии жителей. По словам депутата заксобрания от этого округа Татьяны Щербаковой, хорошая организация слушаний – заслуга главы Ленинского района Максима Мишина. В частности, благодаря его договоренности с предпринимателями на месте проведения мероприятия появилась палатка, позволившая людям чувствовать себя более комфортно.

Эскизный проект благоустройства подготовлен АО «Севастопольстройпроект». Работы будут выполнены в соответствии с подпрограммой капитального ремонта и реконструкции парков и скверов Государственной программы «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Севастополя».

Атмосфера на слушаниях, по словам Татьяны Щербаковой, была конструктивной и деловой. Особое внимание было уделено зеленой зоне вблизи остановки автобусов № 5 и № 400.

«Были высказаны предложения по количеству и качеству озеленения, породам деревьев, установке скамеек с навесом, малых архитектурных форм. У нас уже есть опыт обустройства такой зеленой зоны для отдыха в центре проезжей части на площади Лазарева, которая тоже долго со спорами обсуждалась, а сейчас видно, насколько она востребована», – говорит Татьяна Щербакова.

Новая зеленая зона, уверена она, тоже будет воспринята хорошо и со временем станет привычным местом отдыха горожан.

Высказанные на обсуждении замечания и предложения обещают учесть при проектировании.

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