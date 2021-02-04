Здоровье
Онколог назвала самые распространенные виды рака в Крыму
фото © Новости Крыма
Главный внештатный специалист-онколог минздрава Крыма Елена Чирва назвала самые распространенные виды рака в республике.
Об этом она рассказала на пресс-конференции в Симферополе.
«Структура заболеваемости практически не меняется годами. На первом месте – рак кожи, потому что мы живем в регионе, где повышенная инсоляция. У женщин на первом месте – рак молочной железы, причем выявляемость такого вида рака в Крыму на первой-второй стадии увеличивается, потому что оснащение маммографами стало лучше. Рак легких и заболеваемость желудочно-кишечного тракта», – сообщила Чирва.
По данным минздрава республики, на учете у онкологов состоит более 60,1 тысячи крымчан, только за 2020 год выявлено 6,5 тысячи пациентов.
Онкология занимает в Крыму второе место среди причин смертности.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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