Онколог назвала самые распространенные виды рака в Крыму

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Главный внештатный специалист-онколог минздрава Крыма Елена Чирва назвала самые распространенные виды рака в республике.

Об этом она рассказала на пресс-конференции в Симферополе.

«Структура заболеваемости практически не меняется годами. На первом месте – рак кожи, потому что мы живем в регионе, где повышенная инсоляция. У женщин на первом месте – рак молочной железы, причем выявляемость такого вида рака в Крыму на первой-второй стадии увеличивается, потому что оснащение маммографами стало лучше. Рак легких и заболеваемость желудочно-кишечного тракта», – сообщила Чирва.

По данным минздрава республики, на учете у онкологов состоит более 60,1 тысячи крымчан, только за 2020 год выявлено 6,5 тысячи пациентов.

Онкология занимает в Крыму второе место среди причин смертности.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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