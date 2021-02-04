Обыск у активистки в Ялте провели по уголовному делу о «клевете в СМИ или интернете»

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Обыск у ялтинской активистки Людвики Пападопулу, прошедший утром 4 февраля, проводили в рамках уголовного дела о «клевете в СМИ или в интернете» (статья 128.1 часть 2 Уголовного кодекса России).

В этот же день в рамках того же уголовного дела полиция пыталась обыскать место жительства в Москве российского общественного активиста, модератора группы «Доска позора чиновников Крыма» в фейсбуке и главу организации «Чистый берег.Крым» Владимира Гарначука.

Об этом сообщил бывший главный редактор крымского и севастопольского издания «Примечания», журналист Виктор Ядуха.

По его данным, у ялтинской активистки и у ее сына-школьника изъяли всю технику – два новых смартфона Xiaomi и ноутбук Asus.

«Дело было возбуждено летом 2020 года Главным следственным управлением СК РФ в Крыму по ходатайству Керима Акуева – начальника Судебного департамента Крыма. Поводом стал пост в ДПЧК от 12 августа 2019 года, где речь шла о захвате санатория «Парус» в Ялте, к которому, по словам местных жителей, имели отношение люди Акуева. Акуев усмотрел в этом посте признаки клеветы», – пояснил Ядуха на странице «Доски позора чиновников Крыма».

Он также уточнил, что Людвику Пападопулу привлекли как свидетеля, так как она «то ли оставила под постом комментарий, то ли лайкнула его». По словам журналиста, с активистки и ее адвоката Алексея Ладина взяли подписки о неразглашении.

Крымский активист Илья Большедворов написал на своей странице в фейсбуке, что адвокат Людвики Пападопулу Ладин сообщил ему, что под постом Гарначука, на основании которого проводились обыски, она «не ставила даже лайк».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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