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Коронавирус в Крыму

Новый антирекорд по суточным случаям коронавируса зафиксирован в Севастополе

Новый антирекорд по суточным случаям коронавируса зафиксирован в Севастополе

фото © Новости Крыма

Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 103 человек.

Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

Общее количество подтвержденных случаев в городе составило 10 108, при этом 9 053 человека уже выздоровели.

За сутки скончались пятеро пациентов с подтвержденным COVID-19, общее количество летальных случаев в городе достигло 409.

В Крыму коронавирус подтвержден у 32 980 человек. Выздоровевших за весь период 28 140 человек, умер 791 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Крыма уверены, что туристы не привезли на Новый год в Крым коронавирус. Четверть миллиона гостей, посетивших полуостров в новогодние каникулы, не спровоцировали роста числа заболеваний новой коронавирусной инфекцией.

Тысячи крымчан остались без жизненно важных препаратов. В Крыму не могут справиться с дефицитом жизненно важных препаратов.

Семь пациентов с COVID-19 скончались в Крыму за сутки. В Крыму за минувшие сутки от коронавируса скончались семь человек.

Количество случаев коронавируса в Севастополе превысило 10 тысяч. Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 101 человека.

Коронавирус в Крыму
Новый антирекорд по суточным случаям коронавируса зафиксирован в Севастополе

Новый антирекорд по суточным случаям коронавируса зафиксирован в Севастополе

Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 103 человек.

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