Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму - полторы сотни новых заражений за сутки ● Более 50 школьных классов в Крыму закрыли на карантин ● Власти Крыма уверены, что туристы не привезли на Новый год в Крым коронавирус ● Семь пациентов с COVID-19 скончались в Крыму за сутки ● Количество случаев коронавируса в Севастополе превысило 10 тысяч
Новый антирекорд по суточным случаям коронавируса зафиксирован в Севастополе
фото © Новости Крыма
Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 103 человек.
Об этом сообщила пресс-служба правительства города.
Общее количество подтвержденных случаев в городе составило 10 108, при этом 9 053 человека уже выздоровели.
За сутки скончались пятеро пациентов с подтвержденным COVID-19, общее количество летальных случаев в городе достигло 409.
В Крыму коронавирус подтвержден у 32 980 человек. Выздоровевших за весь период 28 140 человек, умер 791 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Власти Крыма уверены, что туристы не привезли на Новый год в Крым коронавирус. Четверть миллиона гостей, посетивших полуостров в новогодние каникулы, не спровоцировали роста числа заболеваний новой коронавирусной инфекцией.
Тысячи крымчан остались без жизненно важных препаратов. В Крыму не могут справиться с дефицитом жизненно важных препаратов.
Семь пациентов с COVID-19 скончались в Крыму за сутки. В Крыму за минувшие сутки от коронавируса скончались семь человек.
Количество случаев коронавируса в Севастополе превысило 10 тысяч. Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 101 человека.
Новый антирекорд по суточным случаям коронавируса зафиксирован в Севастополе
Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 103 человек.
Коронавирус в Крыму
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