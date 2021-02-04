Происшествия
Неудачная прогулка: мужчина в Крыму сорвался с 15-метрового обрыва
В районе монастыря «Сурб – Хач» (городской округ Феодосия), мужчина упал с обрыва высотой 15 метров.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.
Как рассказали спасатели, инцидент произошел в районе монастыря «Сурб – Хач». Мужчина получил травмы, и ему потребовалась помощь сотрудников МЧС.
По прибытии спасатели приступили к поиску пострадавшего. Мужчину нашли в 700 метрах от монастыря в труднодоступном месте. Выяснилось, что во время прогулки он по неосторожности упал с обрыва. Медработники оказали пострадавшему помощь, после чего сотрудники сотрудники чрезвычайного ведомства на специальных носилках доставили его к машине скорой медицинской помощи, он госпитализирован в Старокрымскую больницу.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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