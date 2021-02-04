Крымчанин проведет семь лет в колонии за смертельное ДТП

Красногвардейский районный суд приговорил местного жителя к семи годам колонии общего режима за смертельное ДТП.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Отмечается, что ранее судимый 52-летний мужчина в начале сентября 2020 года сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, у него не было права на управление автомобилем. В результате водитель сбил пешехода, который стоял у края проезжей части. От полученных травм 39-летний мужчина скончался на месте.

Водителя осудили на семь лет. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, мужчину лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года.

Также с него взыскали штраф в пользу родственников погибшего в качестве морального ущерба на сумму три млн рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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