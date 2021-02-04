Какой сегодня праздник 4 февраля

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Сегодня, 4 февраля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Праздник хорошего настроения

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К концу зимы многих людей все чаще посещает уныние и тоска – длинные и холодные дни навевают грустные мысли. Так что отмечаемый 4 февраля Праздник хорошего настроения приходится как нельзя кстати. Сложно сказать, кто первым на просторах всемирной паутины предложил его праздновать, однако «волну» подхватили жители по обе стороны океана.

Каждый по-своему отмечает этот праздничный день: кому-то поднимает настроение спорт, танцы и физическая активность, кто-то получает максимальное удовольствие от вкусной еды, кружечки ароматного кофе или сладкого десерта. А третьему человеку милее всего захватывающая книга, проникновенное кино или посещение галереи, театра. Общение с семьей, друзьями и родственниками – безошибочный способ прийти в хорошее расположение духа. Так что на 4 февраля стоит запланировать семейное чаепитие или веселую дружескую вечеринку – с ней улучшенное настроение гарантировано.

Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями (World Cancer Day)

Фото pixabay.com

Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями (World Cancer Day), или Всемирный день борьбы против рака, отмечаемый 4 февраля, — это ежегодное мероприятие, организуемое Международным противораковым союзом (International Union Against Cancer, UICC) с 2005 года.

Цель этого Дня — привлечь внимание общественности к этой глобальной проблеме, напомнить о том, насколько опасны и распространены сейчас онкологические заболевания, и значительно снизить смертность от рака.

Онкологическое заболевание — это всегда трагедия. Но специалисты заявляют о том, что в наше время хорошо известны причины возникновения раковых заболеваний, и это дает возможность предотвратить примерно одну треть новых случаев. При обнаружении раковой опухоли на ранних стадиях возможно успешное лечение. К тому же, до 40% случаев заболевания раком можно предотвратить, избегая контакта с такими известными канцерогенами, как табачный дым.

Тимофеев день

Народный праздник «Тимофеев день» отмечается 4 февраля (по старому стилю - 22 января). В православном календаре это день почтения памяти апостола от 70-ти Тимофея, епископа. Другие названия праздника: «Тимофей», «Тимофей-полузимник», «Тимофеевские морозы».

Также сегодня, 4 февраля, отмечают такие праздники:

- День памяти святого апостола Тимофея

- День памяти преподобного Макария Жабынского

- День чудесных чудаков

- День рождения резиновых калош

- День неандертальца

- Праздник начала весны (Риссюн) в Японии

- День домашнего супа (National Homemade Soup Day) в США

- День создания вакуума (National Create a Vacuum Day) в США

- День независимости Шри-Ланки

- День фаршированных грибов (National Stuffed Mushroom Day) в США

- День Конституции Мексики

- День Розы Паркс в США

- День вооруженной борьбы в Анголе

Сегодня именины празднуют: Тимофей, Иван, Петр, Георгий, Макар, Ананий, Анастасий, Иосиф, Гавриил, Агафон, Леонт, Леонтий, Мануил, Парод, Сионий.

Что происходило 4 февраля в прошлые годы

1708 - кантата в„– 71 («Выборная кантата») стала первым напечатанным произведением Иоганна Себастьяна Баха

1719 - Петр I издает указ о проведении первой переписи населения Российской империи.

1793 - Второй разделение Польши, в результате которого Волынь и Подолье приобщены к Российской империи

1824 - Изобретатель и бизнесмен Гудрич представляет публике первый резиновые галоши.

1861 - Гражданская война в США: образованы Конфедеративные Штаты Америки

1906 - департамент полиции Нью-Йорке постановил использовать отпечатки пальцев для идентификации преступников

1943 - в Цюрихе (Швейцария) состоялась премьера «Доброй человека из Сезуана» Бертольда Брехта

1944 - Иван Никитович Кожедуб, летчик-ас Красной Армии, первым получил звание Героя Советского Союза.

1944 - в Париже состоялась премьера «Антигоны» Жана Ануя

1945 - в Ливадийском дворце открылась Крымская (Ялтинская) конференция.

1971 - объявлено о банкротстве британской компании «Роллс-ройс»

1974 - после двух лет дрессировки шимпанзе Ним Чимски в США написал первое слово

1998 - в лицо Билла Гейтса в Брюсселе попали тортом

2005 - Верховная Рада Украины утвердила Юлию Тимошенко на должности премьер-министра Украины

2009 - Атомные субмарины HMS Vanguard британского ВМФ и французский Le Triomphant (обе из ОМП на борту) столкнулись на глубине в Атлантике.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 4 февраля. Какие праздники будут завтра?

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