Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.6
воздух +9
море +10

Общество

Какой сегодня праздник 4 февраля

00:03 четверг, 4 февраля 2021
Какой сегодня праздник 4 февраля

фото © pixabay.com

Сегодня, 4 февраля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Праздник хорошего настроения

Фото pixabay.com

К концу зимы многих людей все чаще посещает уныние и тоска – длинные и холодные дни навевают грустные мысли. Так что отмечаемый 4 февраля Праздник хорошего настроения приходится как нельзя кстати. Сложно сказать, кто первым на просторах всемирной паутины предложил его праздновать, однако «волну» подхватили жители по обе стороны океана.

Каждый по-своему отмечает этот праздничный день: кому-то поднимает настроение спорт, танцы и физическая активность, кто-то получает максимальное удовольствие от вкусной еды, кружечки ароматного кофе или сладкого десерта. А третьему человеку милее всего захватывающая книга, проникновенное кино или посещение галереи, театра. Общение с семьей, друзьями и родственниками – безошибочный способ прийти в хорошее расположение духа. Так что на 4 февраля стоит запланировать семейное чаепитие или веселую дружескую вечеринку – с ней улучшенное настроение гарантировано.

Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями (World Cancer Day)

Фото pixabay.com

Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями (World Cancer Day), или Всемирный день борьбы против рака, отмечаемый 4 февраля, — это ежегодное мероприятие, организуемое Международным противораковым союзом (International Union Against Cancer, UICC) с 2005 года.

Цель этого Дня — привлечь внимание общественности к этой глобальной проблеме, напомнить о том, насколько опасны и распространены сейчас онкологические заболевания, и значительно снизить смертность от рака.

Онкологическое заболевание — это всегда трагедия. Но специалисты заявляют о том, что в наше время хорошо известны причины возникновения раковых заболеваний, и это дает возможность предотвратить примерно одну треть новых случаев. При обнаружении раковой опухоли на ранних стадиях возможно успешное лечение. К тому же, до 40% случаев заболевания раком можно предотвратить, избегая контакта с такими известными канцерогенами, как табачный дым.

Тимофеев день

Народный праздник «Тимофеев день» отмечается 4 февраля (по старому стилю - 22 января). В православном календаре это день почтения памяти апостола от 70-ти Тимофея, епископа. Другие названия праздника: «Тимофей», «Тимофей-полузимник», «Тимофеевские морозы».

Также сегодня, 4 февраля, отмечают такие праздники:

- День памяти святого апостола Тимофея

- День памяти преподобного Макария Жабынского

- День чудесных чудаков

- День рождения резиновых калош

- День неандертальца

- Праздник начала весны (Риссюн) в Японии

- День домашнего супа (National Homemade Soup Day) в США

- День создания вакуума (National Create a Vacuum Day) в США

- День независимости Шри-Ланки

- День фаршированных грибов (National Stuffed Mushroom Day) в США

- День Конституции Мексики

- День Розы Паркс в США

- День вооруженной борьбы в Анголе

Сегодня именины празднуют: Тимофей, Иван, Петр, Георгий, Макар, Ананий, Анастасий, Иосиф, Гавриил, Агафон, Леонт, Леонтий, Мануил, Парод, Сионий.

Что происходило 4 февраля в прошлые годы

1708 - кантата в„– 71 («Выборная кантата») стала первым напечатанным произведением Иоганна Себастьяна Баха

1719 - Петр I издает указ о проведении первой переписи населения Российской империи.

1793 - Второй разделение Польши, в результате которого Волынь и Подолье приобщены к Российской империи

1824 - Изобретатель и бизнесмен Гудрич представляет публике первый резиновые галоши.

1861 - Гражданская война в США: образованы Конфедеративные Штаты Америки

1906 - департамент полиции Нью-Йорке постановил использовать отпечатки пальцев для идентификации преступников

1943 - в Цюрихе (Швейцария) состоялась премьера «Доброй человека из Сезуана» Бертольда Брехта

1944 - Иван Никитович Кожедуб, летчик-ас Красной Армии, первым получил звание Героя Советского Союза.

1944 - в Париже состоялась премьера «Антигоны» Жана Ануя

1945 - в Ливадийском дворце открылась Крымская (Ялтинская) конференция.

1971 - объявлено о банкротстве британской компании «Роллс-ройс»

1974 - после двух лет дрессировки шимпанзе Ним Чимски в США написал первое слово

1998 - в лицо Билла Гейтса в Брюсселе попали тортом

2005 - Верховная Рада Украины утвердила Юлию Тимошенко на должности премьер-министра Украины

2009 - Атомные субмарины HMS Vanguard британского ВМФ и французский Le Triomphant (обе из ОМП на борту) столкнулись на глубине в Атлантике.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 4 февраля. Какие праздники будут завтра?

Ранее Новости Крыма сообщали:

Керчанам предложили самим написать гимн города. В Керчи стартовал открытый творческий конкурс на лучший проект гимна города.

Какой сегодня праздник 3 февраля. Сегодня, 3 февраля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Автопробег «Боевое братство» не смог форсировать Керченский пролив. Автопробег ветеранов Саратовского «Боевого братства» на БТР-80ПБ, бронеавтомобиле «ТИГР» и автомобиле УАЗ «Патриот» в минувшие выходные достиг Тамани.

Какой сегодня праздник 2 февраля. Сегодня, 2 февраля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Власть
Акции за Навального: в Севастополе суд наказал еще шесть человек

Акции за Навального: в Севастополе суд наказал еще шесть человек

Крымская правозащитная группа сообщает, что Ленинский районный суд Севастополя 1 февраля вынес постановления о назначении наказания в отношении еще 6 человек за участие в акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Санкции
«Секретные районы»: власти России придумали как обойти крымские санкции

«Секретные районы»: власти России придумали как обойти крымские санкции

Власти планируют создать на Крымском полуострове административные районы, которые будут гарантировать инвесторам особый режим конфиденциальности.

Власть
Гимн Севастополя «приватизировала» немецкая компания

Гимн Севастополя «приватизировала» немецкая компания

А права на гимн России принадлежат американцам.

Главное за вчера

Появилось видео с места гибели трех полицейских в Крыму

Следком Крыма опубликовал видео последствий ДТП в Кировском районе, где в результате лобового столкновения автомобиля полиции и Skoda Fabia погибли три силовика и еще три человека получили травмы различной степени тяжести.

13 часов назад

Коронавирус в Крыму
В Крыму снова растет число внебольничных пневмоний

В Крыму снова растет число внебольничных пневмоний

В Крыму увеличилась выявляемость внебольничных пневмоний, однако среди них выросло число коронавирусных пневмоний.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации