Власть
ФСБ-шники задержали украинку при попытке обойти пункты пропуска в Крым
Крымские пограничники задержали гражданку Украины, которая пыталась попасть на полуостров в обход пункта пропуска.
По информации пресс-службы Пограничного управления ФСБ России, она просто обошла украинские пункты пропуска и намеревалась то же самое сделать на российской границе.
Задержали ее в нескольких сотнях метров от пункта пропуска «Армянск». Как она пояснила, на правонарушение ее толкнуло отсутствие действительных документов, подтверждающих личность.
На данный момент против нее возбуждено уголовное дело по статье «Пересечение Государственной границы Российской Федерации без действительных документов на право въезда в Российскую Федерацию». Нарушительнице грозит до двух лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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