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Коронавирус в Крыму

Эксперт назвал причины невосприимчивости некоторых людей к COVID-19

08:33 четверг, 4 февраля 2021
Эксперт назвал причины невосприимчивости некоторых людей к COVID-19

фото © Новости Крыма

Некоторые люди могут не заболевать COVID-19 из-за того, что у них уже сформировался перекрестный или местный иммунитет.

Об этом 4 февраля заявил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

«Однозначно сделать вывод, по какой причине они невосприимчивы — это еще на этапе научной дискуссии», — приводит его слова «РИА Новости».

По словам Вознесенского, существует три версии такой невосприимчивости. Первая — перенесенное заболевание, вызванное другими коронавирусами, что вызывает перекрестный иммунитет.

Второе предположение связано с тем, что перед встречей с коронавирусом человек уже перенес какую-то вирусную инфекцию, после чего у него поднялся уровень интерферонов. В том случае, если их слишком много, восприимчивость к вирусным инфекциям снижается.

Согласно третьей версии, в организме существуют местные элементы иммунитета, иммунных комплексов, которые препятствуют проникновению вируса на уровне слизистой дыхательных путей.

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