Чиновницу из Севастополя будут судить за квартирную аферу

фото © sud.ua

Экс-замначальника отдела управления госрегистрации права и кадастра Севастополя предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий и внесение в единые госреестры недостоверных сведений.

Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

По данным следствия, бывшая чиновница участвовала в мошеннической схеме по изъятию из собственности города квартиры по улице Дмитрия Ульянова. Жилье в 1996 году было выделено администрацией Севастополя пожилой женщине. После ее смерти квартира должна была вернуться в собственность города в связи с отсутствием наследников. Однако спустя некоторое время в Севреестр обратился мужчина, представившийся сыном скончавшейся женщины. Он подал заявление о приостановке оформления недвижимости в собственность города в связи с открытием наследственного дела. На самом деле никаких родственных связей с умершей заявитель не имел, вследствие чего получил отказ.Для реализации мошеннической схемы мужчина вместе с сообщниками нашли похожую по возрасту женщину с аналогичными персональными данными в Санкт-Петербурге и оформили договор купли-продажи квартиры между якобы живой владелицей и ее «сыном».

В 2018 года замначальника отдела госрегистрации недвижимости Севреестра, которая была обязана провести экспертизу на предмет законности сделки, зарегистрировала право собственности лжесына на недвижимость. В дальнейшем квартира была несколько раз перепродана. В результате должностных преступлений Севастополь лишился квартиры, которую в дальнейшем планировали предоставить льготникам. Чиновницу разоблачили сотрудники регионального управления ФСБ.

В настоящий момент расследование уголовного дела завершено. Оно направлено прокурору с целью изучения, утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Силовики проверяют информацию о распределении грантов в Севастополе «между своими». Федеральная антимонопольная служба после жалоб ряда компаний, в том числе представителей Севастополя, проверит наличие нарушений в распределении 1,2 миллиардов грантовых рублей в 2020 году, сообщает сайт ФАС.

Обыск у активистки в Ялте провели по уголовному делу о «клевете в СМИ или интернете». Обыск у ялтинской активистки Людвики Пападопулу, прошедший утром 4 февраля, проводили в рамках уголовного дела о «клевете в СМИ или в интернете» (статья 128.1 часть 2 Уголовного кодекса России).

Украинские пограничники оштрафовали шесть человек за незаконный въезд в Крым. В среду, 3 февраля, во время проверки документов на КПВВ «Каланчак» на границе Крыма с Херсонской областью обнаружено 6 граждан Украины, которые, как утверждают в Херсонском погранотряде Госпогранслужбы, нарушили порядок въезда на полуостров.

Севастополь больше не сможет влиять на назначение прокурора. Заксобрание признало утратившим силу закон № 428-ЗС «О порядке согласования представления Генерального прокурора Российской Федерации о назначении на должность прокурора города Севастополя».