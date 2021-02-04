Власть
Чиновницу из Севастополя будут судить за квартирную аферу
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Экс-замначальника отдела управления госрегистрации права и кадастра Севастополя предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий и внесение в единые госреестры недостоверных сведений.
Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.
По данным следствия, бывшая чиновница участвовала в мошеннической схеме по изъятию из собственности города квартиры по улице Дмитрия Ульянова. Жилье в 1996 году было выделено администрацией Севастополя пожилой женщине. После ее смерти квартира должна была вернуться в собственность города в связи с отсутствием наследников. Однако спустя некоторое время в Севреестр обратился мужчина, представившийся сыном скончавшейся женщины. Он подал заявление о приостановке оформления недвижимости в собственность города в связи с открытием наследственного дела. На самом деле никаких родственных связей с умершей заявитель не имел, вследствие чего получил отказ.Для реализации мошеннической схемы мужчина вместе с сообщниками нашли похожую по возрасту женщину с аналогичными персональными данными в Санкт-Петербурге и оформили договор купли-продажи квартиры между якобы живой владелицей и ее «сыном».
В 2018 года замначальника отдела госрегистрации недвижимости Севреестра, которая была обязана провести экспертизу на предмет законности сделки, зарегистрировала право собственности лжесына на недвижимость. В дальнейшем квартира была несколько раз перепродана. В результате должностных преступлений Севастополь лишился квартиры, которую в дальнейшем планировали предоставить льготникам. Чиновницу разоблачили сотрудники регионального управления ФСБ.
В настоящий момент расследование уголовного дела завершено. Оно направлено прокурору с целью изучения, утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Чиновницу из Севастополя будут судить за квартирную аферу
Экс-замначальника отдела управления госрегистрации права и кадастра Севастополя предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий и внесение в единые госреестры недостоверных сведений.
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Обыск у ялтинской активистки Людвики Пападопулу, прошедший утром 4 февраля, проводили в рамках уголовного дела о «клевете в СМИ или в интернете» (статья 128.1 часть 2 Уголовного кодекса России).
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