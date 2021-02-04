Бывший учитель похитил около 200 млн рублей у крымских предпринимателей

Полицейские задержали жителя Ялты, который похитил у предпринимателей около 200 млн рублей под предлогом инвестиций в строительство.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«Установлено, что подозреваемый основал коммерческую фирму и стал предлагать знакомым предпринимателям инвестировать крупные суммы денег в проведение инженерных коммуникаций для одного из органов исполнительной власти республики. Он убеждал их, что якобы работает по аккредитации, и обещал вкладчикам хороший процент прибыли», – говорится в сообщении.

В МВД отметили, что от действий мужчины пострадали пять предпринимателей. Общая сумма ущерба составила около 200 млн рублей.

«Опросив потерпевших, оперативники выяснили, что все они лишились крупных сумм при схожих обстоятельствах. Причастным к преступлениям оказался местный житель – бывший учитель математики и физики, – уточнили в МВД. – (Полицейские) задержали подозреваемого, когда он планировал покинуть территорию Республики Крым».

По всем фактам возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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