Аксенов хочет следить за мэрами городов с помощью GPS-трекеров

фото © ria.ru

Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал надеть на руководителей администраций в Крыму GPS-трекеры, если они не улучшат ситуацию с контролем выполнения работ по благоустройству общественных и придомовых территорий.

Об этом он сказал во время совещания по инфраструктурным проектам в Крыму.

«Без шуток говорю: по отстающим регионам, там, где будет понятно, что заваливается работа, что ни замы, ни глава (администрации) не выезжают на объекты, – вплоть до того, что мы введем GPS-трекеры, будем вешать замам той администрации, только руководителям, чтобы мы понимали, где они находятся, потому что доверия нет», – сказал он.

По словам Аксенова, многие главы администраций все-таки выезжают на объекты, но вот с их замами ситуация хуже. «Прежде всего это касается пока администрации Симферополя», – подчеркнул он.

Теперь для контроля проведения работ по благоустройству вводится новая форма контроля: в последнюю неделю каждого месяца будет проводиться совещание с председателями многоквартирных домов, на придомовых территориях которых ведется благоустройство. «Будем выходить в «скайп» и выслушивать коллег. К сожалению, та информация, что поступает от должностных лиц зачастую не является объективной, честной. Уже видим по результатам прошлого года, что положиться на эту информацию мы не можем», – отметил глава республики.

В этом году по соглашению с правительством Москвы на благоустройство придомовых и общественных территорий Крым получил 2,17 млрд рублей. Эти деньги направят на благоустройство 111 дворов и 43 общественных территорий. Аксенов поручил выполнить работы к 1 июля.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Секретные районы»: власти России придумали как обойти крымские санкции. Власти планируют создать на Крымском полуострове административные районы, которые будут гарантировать инвесторам особый режим конфиденциальности.

Гимн Севастополя «приватизировала» немецкая компания. А права на гимн России принадлежат американцам.

Чиновники администрации Симферополя стали фигурантами уголовного дела. В Симферополе начали расследовать уголовное дело по факту превышения полномочий при строительстве многоквартирного дома в одном из микрорайонов города, сообщает пресс-служба СК России по Крыму и Севастополю.

На фасад здания правительства Крыма потратят полмиллиона долларов. Фасад здания Совета министров Крыма отремонтируют за 33,6 млн рублей.