Вывоз мусора подорожает в Севастополе с 1 июля

Увеличение платы за вывоз мусора в Севастополе планируется с 1 июля. Оно составит около 4%.

Соответствующий приказ департамента городского хозяйства размещен на сайте предприятия «Благоустройство города Севастополь».

«Размер тарифа на период с 1.07.2021 по 31.12.2022 с учетом НДС (20%) – 385,94 рублей за кубический метр», – указано в тексте документа.

В настоящее время тариф составляет 370,98 рублей.

Норма накопления в Севастополе для многоквартирных домов составляет 2,91 кубических метра в год, для частного сектора – 3,11 кубических метра. Сейчас плата за вывоз мусора составляет 89,96 и 96,15 рублей в месяц соответственно.

В течение текущего года коммунальные услуги могут подорожать в Севастополе не более, чем на 6%.

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