Все гниет: морской берег Крыма превращается в болото

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Местные жители опасаются, что с наступлением теплого времени года все это начнет активно разлагаться и отвратительный смрад отпугнет туристов. Эксперты предупреждают, что выброс водорослей на берег может быть предвестником уничтожения морской экосистемы.

Крымчане просят обратить внимание чиновников на состояние Мидийной бухты. То, что местные пляжи оказались завалены водорослями, может быть связано с выловом рыбы в промышленных масштабах, предположили обеспокоенные граждане.

В том, что бухта стала неприглядной, вины моря нет, считают крымчане.

«Виноват человек, вернее капитаны сейнеров, траулеров, промышляющие донными тралами, и те, кто по долгу службы обязан осуществлять контроль и пресекать это варварство», — написал в группе «Рыбаки. Рыбачки. Рыбоеды» в Facebook крымчанин Владимир Федоров.

Затянутый водорослями берег неприятен не только с эстетической точки зрения. Дело в том, что, уничтожая донные водоросли, промысловики-рыболовы лишают морских обитателей основы кормовой базы и среды обитания.

«А мы потом сетуем, почему рыбы мало, почему она мелкая. Нам, любителям, установлены запреты и ограничения, нерест, зимовальные ямы и т.д. Но и в период запрета «промысловики» ловят не на удочку, а сетями все подряд», — заключил Федоров.

Единственный способ остановить промысловиков — жесткая реакция морских инспекций на подобные сообщения о траловой ловле, считает президент Крымской академии наук, руководитель общественной организации «Экология и мир» Виктор Тарасенко.

«Донный лов — по существу браконьерский способ. Грубым образом уничтожают всю экосистему. Неоднократно заявляли, что нужно с этим завязывать и использовать новые, гуманные методы. Надо чтобы эти процессы власть контролировала, чтобы инспекции соответствующие работали очень жестко», — заключил собеседник.

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