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Власть

Власти Ялты взяли Пионерский парк Алупки в «круговую оборону»

Власти Ялты взяли Пионерский парк Алупки в «круговую оборону» Власти Ялты объявили о намерении отстоять Пионерский парк в Алупке с помощью целого комплекса мер.

Как заверила на своей странице в социальных сетях глава администрации города Янина Павленко, она держит этот вопрос на контроле, а работа идет в нескольких направлениях.

«Администрацией Ялты уже направлено в прокуратуру города обращение о проведении проверки соблюдения земельного законодательства при передаче в собственность и формировании земельных участков», – заявила она.

Кроме того, добавила Павленко, муниципальные власти «инициировали процедуру создания в рамках этой зеленой зоны особо охраняемой природной территории местного значения». По ее мнению, это позволит придать Пионерскому парку особый статус и, как следствие, обеспечить режим особой охраны.

В то же время глава администрации Ялты признала, что эта «процедура не очень простая, займет некоторое время». «Поэтому департаменту муниципального контроля поставлена задача осуществлять контроль, чтобы не допустить незаконную вырубку деревьев. На счету – каждое», – подчеркнула Павленко. Она также заверила, что Алупкинский территориальный орган «мониторит каждое движение» и выразила надежду «на помощь в этом вопросе нашей активной и бдительной общественности.

При этом глава администрации Ялты обратила внимание, что в настоящее время на различных сайтах появляется масса объявлений о продаже участков в Пионерском парке Алупки. «Прошу потенциальных покупателей быть бдительными», – посоветовала Павленко.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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