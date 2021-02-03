Власти Симферополя хотят реконструировать площадь Ленина в этом году

В 2021 году в Симферополе планируется отремонтировать 17 дворовых и пять общественных территорий, в том числе площадь им. Ленина в центре города.

Об этом сообщил начальник департамента городского хозяйства администрации крымской столицы Евгений Маляров.

«Самая масштабная реконструкция запланирована на площади имени Ленина, где полностью заменят тротуарную плитку, установят уличную мебель, оборудуют новое современное освещение, а также высадят зеленые насаждения», – цитирует Малярова пресс-служба городской администрации.

Кроме того, по его словам, в этом году будут завершены работы по благоустройству семи общественных и 36 дворовых территорий, которые были начаты в 2020 году.

«На сегодняшний день подрядчик за собственные средства устраняет выявленные замечания, работы в полном объеме планируется завершить к концу февраля 2021 года», – уточнил начальник департамента.

В частности, на территории перед Дворцом культуры профсоюзов уже устанавливаются урны, осталось выполнить отдельные элементы отделки, подключить уличные фонари и укрепить плитку.

Маляров добавил, что из-за срыва сроков ремонта дворов и общественных территорий в отношении генподрядчика ведется претензионная работа, по результатам которой будут применены штрафные санкции.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Гидролог рассказала о влиянии снегопадов на водохранилища Крыма. Осадки увеличили притоки воды в крымские водохранилища.

Из сквера Дыбенко в Симферополе могут исчезнуть кованые скульптуры. Крымские архитекторы приступили к разработке концепции сквера им. Дыбенко в Симферополе, реконструкция которого запланирована ориентировочно на 2022 год.

В Крыму просели все источники воды, в том числе скважины. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на полуострове продолжается дефицит воды и истощение всех источников, в том числе воды в скважинах.

Жители Симферополя жалуются Аксенову на желтую воду из крана с запахом канализации. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ему поступают жалобы от жителей Симферополя на качество водопроводной воды.