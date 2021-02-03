Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Семь пациентов с COVID-19 скончались в Крыму за сутки ● Количество случаев коронавируса в Севастополе превысило 10 тысяч ● В Крыму снова растет число внебольничных пневмоний ● В Крыму начали сокращать количество «ковидных» коек ● Очередь на вакцинацию от коронавируса в Крыму расписана до мая
Власти Крыма уверены, что туристы не привезли на Новый год в Крым коронавирус
фото © Новости Крыма
Четверть миллиона гостей, посетивших полуостров в новогодние каникулы, не спровоцировали роста числа заболеваний новой коронавирусной инфекцией.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.
«По итогам двух недель праздников не возникло роста заболеваемости (коронавирусной инфекцией, - ред.), даже отмечается снижение», - сказал он и отметил, что это стало возможным благодаря тому, что «и бизнес и отдыхающие ответственно подошли к их проведению».
Волченко подчеркнул, что в период каникул сотрудники министерства, а также представители муниципалитетов, МВД и МСЧ контролировали соблюдение требований Роспотребнадзора об отмене массовых мероприятий.
За две недели в Крыму отдохнули около 240 тыс. туристов, что на 14% превысило показатели прошлого года. Кроме Южного берега, гости отдавали предпочтение Феодосии и Евпатории. По мнению Волченко, на выбор повлияли не только природно-климатические условия, но и уровень организации мероприятий в городе, работа туристических объектов.
По данным Минкурортов и туризма РК, за прошлый год в Крыму отдохнули более 6,3 млн туристов. Годом ранее этот показатель составил 7,43 млн человек. Эксперты туристической сферы назвали главными причинами успешного сезона закрытые границы и программу туристического кэшбэка.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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