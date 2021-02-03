В Севастополе продолжается ремонт разрушенного штормом причала

Севастопольский морской торговый порт сообщает о том, что ремонт причала №4а на Радиогорке, поврежденный штормом, продолжается.

«Рейд открыт. Пассажирские катера на линии Графская – пл. Захарова и паром работают согласно расписанию. С 3 февраля и до окончания ремонта причала №4а на Радигорке пассажирские катера с 06:30 будут от пл. Захарова ходить в Артбухту», – сказано в сообщении.

В начале недели сообщалось об остановке парома на линии «Радиогорка – Артбухта» из-за повреждения причала.

В конце минувшей недели в Севастополе из-за непогоды закрыли рейд, катера и паром были остановлены по всем линиям.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Британии разрешили своим судам в экстренных случаях заходить в крымские порты. Практического значения это решение не имеет, поскольку суда Британии на побережье Черного моря замечены не были.

Путин пообещали запустить новые корабли на линию «Сочи - Крым». На линии Сочи – Крым может появиться судно «река-море».

Аксенов пообещал возродить в Крыму водный транспорт, но не сказал когда. В Крыму намерены заняться развитием водного транспорта.

Украинский суд наложил аресты на 32 судна, которые заходили в порты Крыма. По ходатайство украинской Прокуратуры Автономной Республики Крым и Севастополя наложены аресты на 32 судна, которые заходили в порты полуострова.