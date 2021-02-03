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Власть

В Севастополе продолжается ремонт разрушенного штормом причала

Севастопольский морской торговый порт сообщает о том, что ремонт причала №4а на Радиогорке, поврежденный штормом, продолжается.

«Рейд открыт. Пассажирские катера на линии Графская – пл. Захарова и паром работают согласно расписанию. С 3 февраля и до окончания ремонта причала №4а на Радигорке пассажирские катера с 06:30 будут от пл. Захарова ходить в Артбухту», – сказано в сообщении.

В начале недели сообщалось об остановке парома на линии «Радиогорка – Артбухта» из-за повреждения причала.

В конце минувшей недели в Севастополе из-за непогоды закрыли рейд, катера и паром были остановлены по всем линиям.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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