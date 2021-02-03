Власть
В Севастополе продолжается ремонт разрушенного штормом причала
Севастопольский морской торговый порт сообщает о том, что ремонт причала №4а на Радиогорке, поврежденный штормом, продолжается.
«Рейд открыт. Пассажирские катера на линии Графская – пл. Захарова и паром работают согласно расписанию. С 3 февраля и до окончания ремонта причала №4а на Радигорке пассажирские катера с 06:30 будут от пл. Захарова ходить в Артбухту», – сказано в сообщении.
В начале недели сообщалось об остановке парома на линии «Радиогорка – Артбухта» из-за повреждения причала.
В конце минувшей недели в Севастополе из-за непогоды закрыли рейд, катера и паром были остановлены по всем линиям.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Власти Британии разрешили своим судам в экстренных случаях заходить в крымские порты. Практического значения это решение не имеет, поскольку суда Британии на побережье Черного моря замечены не были.
Путин пообещали запустить новые корабли на линию «Сочи - Крым». На линии Сочи – Крым может появиться судно «река-море».
Аксенов пообещал возродить в Крыму водный транспорт, но не сказал когда. В Крыму намерены заняться развитием водного транспорта.
Украинский суд наложил аресты на 32 судна, которые заходили в порты Крыма. По ходатайство украинской Прокуратуры Автономной Республики Крым и Севастополя наложены аресты на 32 судна, которые заходили в порты полуострова.
Новые подробности о гибели полицейских в Крыму
В результате ДТП в Кировском районе, в котором погибли три сотрудника МВД, пострадало не три человека, как сообщалось изначально, а четыре.
«Секретные районы»: власти России придумали как обойти крымские санкции
Власти планируют создать на Крымском полуострове административные районы, которые будут гарантировать инвесторам особый режим конфиденциальности.
МВД опубликовало данные погибших в ДТП полицейских
Самому младшему сотруднику МВД, погибшему в результате ДТП в Кировском районе, было 22 года, самому старшему – 29.
В ДТП в Крыму погибло три человека
Три человека погибли при лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Кировском районе Крыма.
24 часа назад
Появилось видео с места гибели трех полицейских в Крымувидео
9 часов назад
Погибшими в ДТП в Крыму оказались полицейские
23 часа назад
Более 50 школьных классов в Крыму закрыли на карантин
На сегодняшний день в Крыму на дистанционном обучении находятся 1653 школьника в 57 классах.