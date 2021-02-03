В Севастополе продолжает разрушаться старейший кинотеатр

Дореволюционная постройка рассыпается, пока власти занимаются бумажной волокитой.

Один из старейших кинотеатров – «Родина» – до сих пор находится в плачевном состоянии. Ранее планировалось, что реставрационные работы начнутся в 2020 году, но полуразрушенный фасад все еще закрыт забором, преграждающим вход в здание, передает НТС.

Как сообщили в правительстве Севастополя, сейчас решается вопрос о включении этого объекта в Федеральную целевую программу, чтобы работы были профинансированы из средств ФЦП.

Разбитые окна, облупившаяся штукатурка, обнажившиеся кирпичи. Так сегодня выглядит некогда жемчужина Балаклавы – кинотеатр «Родина». Его фасад и колонны испещрили глубокие трещины, боковые стены изуродованы граффити, по обветшалому шиферу бьют ветви выросших почти за 25 лет простоя деревьев.

Не менее печальная картина открывается внутри здания: помещения кинотеатра завалены мусором вперемешку с выпавшими из несущих конструкций камнями. А тем временем кинотеатр не один десяток лет верой и правдой служил севастопольцам. Построенный в 1911 году и получивший до революции название «Монпепос», он был местом культурного досуга местных жителей до середины 90-х годов, когда здание признали аварийным.

«Могу сказать, что после войны, после освобождения Балаклавы, Севастополя, он восстанавливался одним из первых, его восстанавливали сами балаклавцы, чтобы он работал. Сейчас здание уже много лет стоит заброшенным, и это вредно для него чисто технически. Есть много фотографий, видно, как оно выглядит внутри: здание ветшает. И как бы не дошло до того, что его признают вообще не пригодным к реставрации и снесут. Надеюсь, такого не будет, но такое опасение есть», – считает Степан Самошин, заместитель председателя Севастопольского отделения ВООПИиК.

Однако спустя 2 десятка лет после закрытия кинотеатра правительство Севастополя выступило с инициативой возродить этот знаковый объект. По задумке, объект культурного наследия должны были отреставрировать, а внутри оборудовать 2 современных кинозала: один – в самом здании, другой – во внутреннем дворике.

О том, что проектная документация уже готова и одобрена, сообщалось еще несколько лет назад. Изначально власти обещали начать реконструкцию еще в 2019, затем ее перенесли на 2020, но в минувшем году работы, как видно, тоже не начались.

Причиной задержки стал источник финансирования работ: как следует из ответа департамента капитального строительства на информационный запрос телеканала «НТС», этот источник будет определен после решения вопроса о внесении реставрации кинотеатра в федеральную целевую программу. Как сообщил глава ведомства Илларион Гапицонов, это планируется сделать в ближайшее время, однако точная дата пока не называется.

В тексте использованы материалы: Форпост

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