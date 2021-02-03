Происшествия
В Крыму задержали «закладчика» с двумя килограммами наркотиков
Крымские полицейские задержали «закладчика» наркотиков с крупной партией запрещенных веществ, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
По данным правоохранителей, 25-летний житель Феодосии организовал наркобизнес и распространял вместе со своими сообщниками наркотики с помощью тайников в разных районах полуострова. В общей сложности у наркодельцов изъяли почти два килограмма наркотических средств «мефедрон», относящихся к так называемым «солям».
«Только лишь в городе Евпатории общий вес «закладок» с запрещенными веществами, обнаруженными оперативниками, составил более 670 граммов», - сообщили в МВД.
Правоохранители задержали злоумышленника с поличным в момент оборудования «закладки». При личном досмотре у него обнаружены порошкообразные вещества общей массой около килограмма.
В отношении организатора схемы сбыта наркотиков возбудили уголовное дело по статье «покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере». Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд, приговора молодой человек дожидается под стражей.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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