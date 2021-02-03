В Крыму выявили 151 случай коронавируса за сутки

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За 2 февраля на территории Республики Крым выявили 151 случай коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил Глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«За 2 февраля на территории Республики Крым зарегистрирован 151 случай коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 106 выявлены при обращении за медицинской помощью, 45 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3000 человек.Количество выздоровевших за сутки составляет 319 человек, выздоровевших за весь период – 27 719 человек», — написал Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Девять пациентов с COVID-19 скончались в Крыму за сутки. В Крыму за минувшие сутки от коронавируса скончались девять человек.

В Крыму продолжается снижение числа новых заражений. За 1 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 138 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания.

В Крыму официально нет новых штаммов коронавируса. Специалисты провели исследование более 1 500 геномов инфекции, циркулирующих на территории РФ.

В Крыму существенно выросла летальность от коронавируса. За последние сутки января в Крыму зарегистрировано 156 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.