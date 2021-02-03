В Крыму собака изуродовала лицо девушке

Безнадзорная собака напала на 24-летнюю девушку возле одного супермаркетов города Керчь.

Об этом пострадавшая – Эльвина Бакутина – сообщила корреспонденту «Вести Крым».

24-летняя девушка была доставлена в больницу с травмой глаза. Говорит, что сама стала виновницей происшествия. Как выяснилось, девушка была в нетрезвом состоянии. Эльвина Бакутина намеревалась «подружиться с животным».

По словам завотделением офтальмологии Керченской горбольницы Людмилы Ткаченко, собака порвала верхнее и нижнее веко. Глаз при этом не пострадал.

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