Происшествия
В Крыму собака изуродовала лицо девушке
Безнадзорная собака напала на 24-летнюю девушку возле одного супермаркетов города Керчь.
Об этом пострадавшая – Эльвина Бакутина – сообщила корреспонденту «Вести Крым».
24-летняя девушка была доставлена в больницу с травмой глаза. Говорит, что сама стала виновницей происшествия. Как выяснилось, девушка была в нетрезвом состоянии. Эльвина Бакутина намеревалась «подружиться с животным».
По словам завотделением офтальмологии Керченской горбольницы Людмилы Ткаченко, собака порвала верхнее и нижнее веко. Глаз при этом не пострадал.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В ДТП в Крыму погибло три человека. Три человека погибли при лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Кировском районе Крыма.
В Крыму открыли стрельбу в поликлинике из-за очереди к врачу. В одной из поликлиник Феодосии открыли стрельбу из-за очереди к врачу.
Драка подростков с мужчиной в Севастополе оказалась смертельной. В Севастополе 30 января на улице Колобова в результате драки с группой лиц погиб мужчина.
В Феодосии посетитель поликлиники устроил стрельбу. Посетитель феодосийской городской поликлиники устроил стрельбу возле медучреждения.
В Крыму начали сокращать количество «ковидных» коек
В Крыму начинается поэтапное сокращение количества коек для лиц, заболевших коронавирусом.
В Крыму снова растет число внебольничных пневмоний
В Крыму увеличилась выявляемость внебольничных пневмоний, однако среди них выросло число коронавирусных пневмоний.
Очередь на вакцинацию от коронавируса в Крыму расписана до мая
Очередь на вакцинацию от коронавируса в отдельных поликлиниках в Крыму уже расписана до мая.
В ДТП в Крыму погибло три человека
Три человека погибли при лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Кировском районе Крыма.
14 часов назад
Погибшими в ДТП в Крыму оказались полицейские
13 часов назад
Базу отдыха «Прибой» в Коктебеле хотел купить соратник Януковича
Электронный аукцион по продаже имущества расположенной в Коктебеле базы отдыха «Прибой», организованный «Распорядительной дирекцией имущества Республики Крым» и проведенный 26 января, признан несостоявшимся – к участию в аукционе был допущен всего один участник.