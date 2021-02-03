В Крыму снова растет число внебольничных пневмоний

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В Крыму увеличилась выявляемость внебольничных пневмоний, однако среди них выросло число коронавирусных пневмоний.

Об этом сообщила глава межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская на оперштабе по ситуации с коронавирусом.

По ее словам, в Крыму также замедлилось снижение заболеваемости COVID-19.

«Если на прошлой неделе мы говорили, что темп снижения заболеваемости внебольничными пневмониями у нас 38%, то на этой неделе только 17%. В то же время процент расшифровки внебольничных пневмоний улучшился, он, наверное, самый позитивный с сентября. То есть, процент расшифрованных больничных пневмоний 70% в целом по республике. Но в этой структуре растут и ковидные пневмонии, их удельный вес вырос за последние три недели с 30% до 41%. И 33% это бактериальные пневмонии», - пояснила Пеньковская.

Выросла в республике и заболеваемость в целом внебольничными пневмониями.

«Из всех регионов, в которых проходит мониторинг внебольничных пневмоний, в 50% административных территорий отмечается подъем заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей. Если мы вернемся к предыдущей неделе, такая динамика наблюдалась только в четырех регионах. То есть, здесь мы тоже видим изменение в худшую сторону», - заключила главный санитарный врач Крыма.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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