В Крыму отыскали заброшенную могилу дочери Чуковского

Любимая дочка и муза известного детского писателя Корнея Чуковского Мурочка была похоронена на кладбище в Алупке.

Сейчас погост заброшен, а о том, что здесь когда-то было кладбище, напоминают лишь сломанные оградки и кресты. Под ногами даже нет тропинок, а вместо них разбитые каменные могилы и разбросанные повсюду детские игрушки, пишет КП-Крым.

Мурочка родилась в Петрограде — нынешнем Санкт-Петербурге в 1920 году. Это та самая девочка, без которой не было бы сказок «Мойдодыр», «Тараканище», «Айболит» и «Муха-Цокотуха». Все эти произведения были написаны именно в годы жизни маленькой дочки великого поэта.

Когда девочка заболела костным туберкулезом, ей было девять лет, но родители верили в чудо и старались спасти ее. Тогда вся семья Чуковских переехала в Крым, чтобы начать лечение в известном противотуберкулезном детском санатории имени Александра Боброва, что под Алупкой.

По словам сотрудников санатория, Муру привезли уже в очень тяжелом состоянии, когда неизлечимая болезнь беспощадно уничтожила все надежды на выздоровление. Писатель хоть и пытался сделать все возможное для своей дочки, но чуда так и не произошло — в ноябре 1931 года она умерла.

С тех пор Корней Чуковский всем сердцем возненавидел Крым. В своих дневниках он даже назвал черноморский берег «омерзительным» и приносящим бесконечные страдания.

В тексте использованы материалы: Форпост

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