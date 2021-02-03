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Коронавирус в Крыму

В Крыму начали сокращать количество «ковидных» коек

09:48 среда, 3 февраля 2021
В Крыму начали сокращать количество «ковидных» коек

фото © pixabay.com

В Крыму начинается поэтапное сокращение количества коек для лиц, заболевших коронавирусом.

Об этом сообщила главный санитарный врач по РК и Севастополю Наталья Пеньковская на заседании штаба по ситуации с COVID-19.

«С министерством здравоохранения мы проработали поэтапное сокращение коечного фонда. Но все происходит очень аккуратно, поскольку ситуация очень нестабильна. Мы не говорим о значительно снижении коечного фонда, а только о тех объемах, которые позволят оказывать плановую медицинскую помощь помимо COVID-19», - пояснила Пеньковская.

Глава Минздрава Крыма Александр Остапенко уточнил, что сейчас для больных коронавирусом и внебольничными пневмониями развернуто 3364 койки.

«Приказом Минздрава РК на сегодняшний день сокращен коечный фонд для лечения больных коронавирусом и внебольничными пневмониями в стационаре в количестве 626 штук. В частности, сокращены 150 коек в Крымской Республиканской психиатрической больнице №1, 26 коек - в джанкойской ЦРБ, 20 - в симферопольском клиническом родительном доме №2, 30 коек - в городской клинической больнице №7, 50 коек - в евпаторийской горбольнице, 10 коек - в первомайской ЦРБ, все 220 коек в Крымском Республиканском клиническом госпитале для ветеранов войн и в ближайшее время после процедуры дезинфекции он заработает в штатном режиме. Также все 120 коек в санатории для детей «Здравница», - уточнил Остапенко.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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