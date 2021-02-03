Происшествия
В Крыму фура насмерть сбила пешехода недалеко от перехода
В селе Войково Первомайского района фура насмерть сбила пешехода около нерегулируемого перехода.
Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД России по РК.
«На автодороге Красноперекопск – Симферополь водитель автомобиля Scania с полуприцепом, двигаясь со стороны Красноперекопска в сторону Симферополя, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости. В результате ДТП пешеход 1961 года рождения смертельно травмирован», - сообщили в ГИБДД.
Как ранее сообщалось, накануне вечером в Кировском районе полуострова произошло ДТП с участием автомобиля полиции и Skoda Fabia, в результате которого погибли три правоохранителя. Согласно данным экстренных служб, водитель автомобиля Skoda объезжая велосипедиста выехал на полосу встречного движения, где ехала Lada Priora силовиков.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Погибшими в ДТП в Крыму оказались полицейские. МВД по Республике Крым начало проверку после гибели в автомобильной аварии в Кировском районе республики трех сотрудников полиции.
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В Крыму начинается поэтапное сокращение количества коек для лиц, заболевших коронавирусом.
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14 часов назад
Погибшими в ДТП в Крыму оказались полицейские
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Базу отдыха «Прибой» в Коктебеле хотел купить соратник Януковича
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