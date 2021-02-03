В Крыму фура насмерть сбила пешехода недалеко от перехода

В селе Войково Первомайского района фура насмерть сбила пешехода около нерегулируемого перехода.

Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД России по РК.

«На автодороге Красноперекопск – Симферополь водитель автомобиля Scania с полуприцепом, двигаясь со стороны Красноперекопска в сторону Симферополя, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости. В результате ДТП пешеход 1961 года рождения смертельно травмирован», - сообщили в ГИБДД.

Как ранее сообщалось, накануне вечером в Кировском районе полуострова произошло ДТП с участием автомобиля полиции и Skoda Fabia, в результате которого погибли три правоохранителя. Согласно данным экстренных служб, водитель автомобиля Skoda объезжая велосипедиста выехал на полосу встречного движения, где ехала Lada Priora силовиков.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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