Происшествия
В частном доме в Севастополе нашли нарколабораторию
Житель Севастополя обвиняется в производстве и сбыте наркотиков в значительном размере.
В качестве нарколаборатории он использовал частный дом, сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ по Крыму.
«На территории частного домовладения, где мужчина временно проживал, обнаружена организованная им нарколаборатория, предметы с остатками наркотических средств, оборудование, предназначенное для сортировки вышеуказанных веществ, а также электронные гаджеты, с помощью которых он осуществлял свою противоправную деятельность», – сообщили в ведомстве.
Мужчину и нескольких его подельников задержали в июле 2020 года при попытке сбыта амфетамина и сильнодействующего вещества «Прегабалин». «Правоохранители заключили под стражу и предъявили обвинение гражданину РФ 1988 года рождения, одному из участников преступной группы, занимающейся незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ», – добавили в Погрануправлении.
Отмечается, что в обязанности задержанного входили прием поставок, расфасовка и передача готовых наркотиков непосредственно распространителям. После дополнительных оперативно-следственных мероприятий в отношении наркодилера возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в значительном размере).
Мужчина заключен под стражу. Ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Симферопольском районе поймали закладчика «синтетики». В Симферопольском районе сотрудники транспортной полиции Крыма на территории примыкающей к железнодорожному полотну задержали 25-летнего, ранее не судимого жителя села Укромное Симферопольского района.
Жительницу Крыму жестко накажут за хранение высушенной конопли. Крупную партию марихуаны сотрудники полиции изъяли в доме у 30-летней жительницы одного из сел Симферопольского района.
Крымчанин хранил дома более пяти килограммов кустов конопли. В Симферопольском районе у местного жителя изъяли около пяти килограммов побегов конопли.
Наркокурьеры из Крыма получали «зарплату» в биткоинах. Двух жителей Симферополя будут судить за наркотические «закладки». За свою «работу» они получали «зарплату» в биткоинах.
Гимн Севастополя «приватизировала» немецкая компания
А права на гимн России принадлежат американцам.
Тысячи крымчан остались без жизненно важных препаратов
В Крыму не могут справиться с дефицитом жизненно важных препаратов.
В ДТП в Крыму погибло три человека
Три человека погибли при лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Кировском районе Крыма.
17 часов назад
Погибшими в ДТП в Крыму оказались полицейские
16 часов назад
В Крыму снова растет число внебольничных пневмоний
В Крыму увеличилась выявляемость внебольничных пневмоний, однако среди них выросло число коронавирусных пневмоний.