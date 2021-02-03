В частном доме в Севастополе нашли нарколабораторию

Житель Севастополя обвиняется в производстве и сбыте наркотиков в значительном размере.

В качестве нарколаборатории он использовал частный дом, сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ по Крыму.

«На территории частного домовладения, где мужчина временно проживал, обнаружена организованная им нарколаборатория, предметы с остатками наркотических средств, оборудование, предназначенное для сортировки вышеуказанных веществ, а также электронные гаджеты, с помощью которых он осуществлял свою противоправную деятельность», – сообщили в ведомстве.

Мужчину и нескольких его подельников задержали в июле 2020 года при попытке сбыта амфетамина и сильнодействующего вещества «Прегабалин». «Правоохранители заключили под стражу и предъявили обвинение гражданину РФ 1988 года рождения, одному из участников преступной группы, занимающейся незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ», – добавили в Погрануправлении.

Отмечается, что в обязанности задержанного входили прием поставок, расфасовка и передача готовых наркотиков непосредственно распространителям. После дополнительных оперативно-следственных мероприятий в отношении наркодилера возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в значительном размере).

Мужчина заключен под стражу. Ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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