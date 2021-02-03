В 2020 году крымчане не хотели жениться

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Снижение числа бракосочетаний может быть связано с предрассудками и коронавирусом.

Министерство юстиции Крыма отмечает небольшое снижение числа бракосочетаний в регионе в 2020 году, который выдался високосным. В минувшем году на полуострове зарегистрировали 11 166 брачных союзов, что на 2078 меньше, чем в 2019 году, когда в регионе сыграли 13 244 свадьбы.

«Специалисты в первую очередь связывают уменьшение количества молодоженов с високосным годом», — сообщает пресс-служба Минюста республики.

В прошлом году, как говорится в сообщении, из всего количества поданных заявлений на регистрацию брака не явилось всего лишь 69 пар. Не исключается вероятность того, что часть именно этих будущих супругов приняла решение перенести день бракосочетания на более поздний срок из-за временных ограничений в связи с эпидемиологической обстановкой в республике.

Напомним, сейчас проведение торжественных бракосочетаний в присутствии гостей приостановлено. Разрешается присутствие в залах отделов ЗАГС исключительно жениха и невесты.

Руководитель Крымского филиала Фонда развития гражданского общества Наталья Киселева сообщила, что если проанализировать статистику браков в Крыму за последние 20 лет, то действительно можно отметить некоторое снижение удельного веса браков на 1000 человек в високосные годы по сравнению с предшествующими им тремя не високосными годами.

В то же время эксперт считает, что из этого нельзя делать поспешных выводов, так как в этой динамике есть множество исключений.

«Например, в високосном 2016 году браков было больше, чем в не високосном 2013-м. Или количество браков в 2009-м и 2010 годах, по сравнению с високосным 2008 годом, снизилось. А в 2018-2019 годах количество браков было меньше, чем в високосном 2016 году», — отметила она.

Эксперт считает, что не стоит соотносить уменьшение числа молодоженов с «високосным годом». В России, по данным социологических опросов, высокая доля граждан верит в приметы — каждый третий. Но результаты соцопросов показывают и отрицательную динамику — доля суеверных людей постоянно снижается.

Например, по данным ВЦИОМ — с 50% в 2015 году до 33% в 2019-м. Причем в эту треть суеверных людей попадают все — те, кто «верит» в приметы, связанные с черной кошкой, с рассыпанной солью, с високосным годом и подобными предрассудками.

«Опираясь на эти данные, не исключаю, что часть людей, планируя вступить в брак, руководствуется бытующим суеверием о том, что в високосный год не следует менять свой матримониальный статус, т.е. заключать браки или, наоборот, разводиться», — считает Киселева.

Что касается разводов, то их количество в Крыму в високосные годы, по сравнению с «обычными», далеко не всегда снижается, а в одних случаях остается таким же, как в високосные, а в других случаях даже растет.

«Утверждение о существовании зависимости между високосными годами и количеством браков нельзя отнести к категории допустимых с научной точки зрения», — считает Киселева.

По ее мнению, основные факторы, влияющие на демографические показатели, в том числе и на статистику совершения браков, относятся к группе социально-экономических.

В тексте использованы материалы: Форпост

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