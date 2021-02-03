Трое севастопольцев разграбили древний могильник

Суд в Севастополе постановил взыскать ущерб с «черных археологов», которые разграбили объект культурного наследия «Грунтовый могильник у села Верхнесадовое».

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

«Уничтожив часть культурного слоя в месте раскопок, злоумышленники причинили ущерб объекту культурного наследия в размере свыше 200 тысяч рублей. Поскольку в ходе рассмотрения уголовных дел ущерб возмещен не в полном объеме, после вступления приговоров суда в законную силу прокуратурой города Севастополя в суд в интересах Российской Федерации в лице Севнаследия предъявлено исковое заявление о взыскании с виновных лиц оставшейся части ущерба», – приводит текст сообщения «Новый Севастополь».

Три севастопольца были признаны виновными в незаконном поиске и изъятии археологических предметов из мест залегания в 2019 году. На территории могильника они нашли археологические предметы, среди которых миска, кувшин, кружка, бусины и украшения. Их возраст составляет не менее 1600 лет.

Ранее двум злоумышленникам был назначен штраф по 15 тысяч рублей. Незаконно изъятые предметы были переданы в государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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