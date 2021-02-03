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Водный кризис

Стали известны подробности планов России по опреснению морской воды в Крыму

14:06 среда, 3 февраля 2021
Стали известны подробности планов России по опреснению морской воды в Крыму

фото © Новости Крыма

СМИ установили некоторые подробности планов властей по опреснению морской воды на полуострове.

В частности, стало известно, что к процессу привлечена структура «Роскосмоса». Московский исследовательский центр имени Келдыша уже имеет макет завода по опреснению морской воды в Крыму.

В декабре прошлого года федеральный Исследовательский центр имени Келдыша в Москве начал искать исполнителя для изготовления «макета завода опреснения морской воды в Крыму в масштабе 1:250».

Закупка осуществлялась «вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций», говорится на российском портале госзакупок.

На сайте научного центра представлены образцы мобильной опреснительной установки. Кроме того, там утверждают, что способны создать завод по производству пресной воды объемом в пять миллионов кубометров в год (13,6 тысяч кубометров в сутки) по технологии обратного осмоса и на основе комплектующих российского производства.

Московский Центр Келдыша является структурой «Роскосмоса», выполняет научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, производит ракетно-космическую технику, а также продукцию социально-экономического назначения, говорится на сайте предприятия.

Центр, в частности, работает над ракетно-космическим двигателестроением, ракетно-космической энергетикой, системами и элементами ракетно-космических комплексов, нанотехнологиями и водородной энергетикой, испытывает ракеты и ракетные снаряды, летательные аппараты и двигатели для них.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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