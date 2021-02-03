Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Количество случаев коронавируса в Севастополе превысило 10 тысяч ● В Крыму снова растет число внебольничных пневмоний ● В Крыму начали сокращать количество «ковидных» коек ● Очередь на вакцинацию от коронавируса в Крыму расписана до мая ● Крымчане отказываются от ношения масок
Семь пациентов с COVID-19 скончались в Крыму за сутки
В Крыму за минувшие сутки от коронавируса скончались семь человек.
Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Крыма.
Всего с начала пандемии в Крыму 783 летальных случая.
За минувшие сутки COVID-19 выявлен у 151 человека. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 32 832 человек. Выздоровевших за весь период 27 719 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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