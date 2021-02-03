«Секретные районы»: власти России придумали как обойти крымские санкции

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Власти планируют создать на Крымском полуострове административные районы, которые будут гарантировать инвесторам особый режим конфиденциальности.

Соответствующий законопроект разработало министерство экономического развития России, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Согласно законопроекту, планируется закрепить особые административные районы, гарантирующие участникам конфиденциальность информации, которая содержится в едином государственном реестре»,– написал Аксенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, участником особого административного района сможет быть новое или уже действующее юридическое лицо, реализующее инвестпроект на территории Республики Крым и Севастополя. При этом акционерами или учредителями могут являться как резиденты Российской Федерации, так и иностранные компании.

Инвестиции должны быть в форме капитальных вложений на территории полуострова в размере не менее 150 млн рублей. Проекты могут касаться развития существующих или создания новых производств, инфраструктурных объектов или санаторно-курортной отрасли.

«Особые административные районы – это новый эффективный инструмент для привлечения инвестиций и ускорения социально-экономического развития самых молодых регионов России, – подчеркнул Аксенов. – Законопроект, призванный решить вопрос конфиденциальности, имеет особое значение для Республики Крым как инструмент для ликвидации факторов, ограничивающих инвестиционный потенциал нашего региона».

Аксенов добавил, что сейчас в Крыму действует особая экономическая зона, которая позволяет предоставлять ее участникам льготы, в том числе таможенные и налоговые. По официальным данным, в Крыму сейчас реализуется по меньшей мере 202 инвестиционных проекта на общую сумму 154 млрд рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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