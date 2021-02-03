Реконструкцию набережной в Евпатории пообещали возобновить через полгода

Реконструкция набережной имени Терешковой в Евпатории возобновится в сентябре.

Об этом журналистам сообщил вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов.

«Проект находится в экспертизе, плановый срок выхода – июнь. В сентябре планируем приступить к строительно-монтажным работам после доведения лимитов (финансирования). По набережной будет определенное плановое удорожание в связи с дополнительным объемом работ», – сообщил Кабанов.

Вице-премьер уточнил, что работы будут выполнены в 2022 году.

Реконструкция набережной началась в апреле 2018 года, но из-за действий подрядчика, который не выполнил взятые на себя обязательства и не вернул полученные деньги, работы были приостановлены в конце 2019 года.

Согласно первоначальному проекту, стоимость реконструкции набережной оценивалась в 770 млн рублей, из которых около 500 млн получил подрядчик. Выполненные работы оцениваются в 300 млн.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе планируют открыть сад памяти актера Василия Ланового. В Севастополе намерены заложить Сад памяти, посвященный умершему 28 января актеру, народному артисту СССР Василию Лановому.

По прогнозу властей скоро в Севастополе будет миллион жителей. Генплан Севастополя пересмотрят из расчета на 1 млн жителей. Власти региона готовы провести повторные публичные слушания градостроительного документа.

Власти обещают начать строить набережную в Коктебеле уже летом. Проектная документация будущей набережной Коктебеля прошла экологическую экспертизу.

В Крыму пообещали построить три новые поликлиники и один медцентр. В текущем году Минздрав Крыма приступит к проектированию четырех новых медицинских учреждений.