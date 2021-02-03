Происшествия
Ребенок попал под колеса на пешеходном переходе в Севастополе
Девочка перебегала дорогу на разрешающий сигнал светофора.
В Севастополе недалеко от причала «Инкерман» на пешеходном переходе автомобиль наехал на ребенка. ДТП произошло накануне вечером, сообщают очевидцы в соцсети «Вконтакте».
В пресс-службе севастопольского МВД ForPost подтвердили факт аварии. Там уточнили, что 31-летний водитель автомобиля Lifan поворачивал направо и наехал на 12-летнюю девочку, которая перебегала дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В этот момент на светофоре для пешеходов горел зеленый свет.
В результате аварии ребенок доставлен в медучреждение. По факту ДТП проводится проверка.
В тексте использованы материалы: Форпост
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