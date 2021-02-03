Происшествия
Пьяный симферополец от обиды чуть не зарезал свою возлюбленную
Симферопольские полицейские спасли от расправы местную жительницу, которой угрожал сожитель, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
По данным ведомства, в дежурную часть обратилась с просьбой о помощи жительница крымской столицы. Испуганная женщина сообщила о том, что 32-летний сожитель с ножом в руках угрожал ей расправой.
Сотрудники полиции задержали мужчину, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
«Задержанный пояснил, что после употребления спиртных напитков на него нахлынула обида от прошлых воспоминаний, после чего он начал угрожать женщине физической расправой и убийством. Но, к счастью, женщина вовремя обратилась в полицию», - говорится в сообщении.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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