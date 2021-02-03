Происшествия
Появилось видео с места гибели трех полицейских в Крыму
Следком Крыма опубликовал видео последствий ДТП в Кировском районе, где в результате лобового столкновения автомобиля полиции и Skoda Fabia погибли три силовика и еще три человека получили травмы различной степени тяжести.
На кадрах видны раскуроченные в результате столкновения автомобили.
Вечером 2 февраля в Кировском районе Крыма произошло ДТП с участием Lada Priora полиции и легковым авто. Трое полицейских скончались на месте, один был госпитализирован. Кроме того, травмы получил подследственный, находившийся в авто силовиков и водитель Skoda Fabia. Пострадавшие были госпитализированы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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