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Происшествия

Появилось видео с места гибели трех полицейских в Крыму

11:02 среда, 3 февраля 2021

Следком Крыма опубликовал видео последствий ДТП в Кировском районе, где в результате лобового столкновения автомобиля полиции и Skoda Fabia погибли три силовика и еще три человека получили травмы различной степени тяжести.

На кадрах видны раскуроченные в результате столкновения автомобили.

Вечером 2 февраля в Кировском районе Крыма произошло ДТП с участием Lada Priora полиции и легковым авто. Трое полицейских скончались на месте, один был госпитализирован. Кроме того, травмы получил подследственный, находившийся в авто силовиков и водитель Skoda Fabia. Пострадавшие были госпитализированы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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