Власть
Почти каждый второй крымчанин поставил коммунальщикам «кол»
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По результатам опроса, проведенного сайтом «Дром.ру», 43% крымчан оценили уборку снега на дорогах полуострова на «кол» и «двойку».
Соответствующие данные опубликовала пресс-служба площадки. В опросе принимали участие 12 168 человек со всей России, из которых 75% оценили отрицательно работу коммунальщиков в своем регионе.
«В Республике Крым «единицу» за уборку снега поставили 28,7% опрошенных, «двойку» — 14% автомобилистов, а «тройку» — 20,4%. При этом, 21,3% крымчан отметили высшим баллом их работу, вариант ответа «четверка» выбрали 14,7% респондентов», - говорят результаты опроса.
В целом, по результатам опроса хуже всего дела с уборкой снега в Новосибирской области и Забайкалье, там дорожникам поставили «единицу» 40% и 43% соответственно.
Лучше всего коммунальщики работали в Москве, ровно треть опрошенных поставили им «пятерку», на втором месте – Тюменские дорожники, которым четверть местных водителей поставила высший бал.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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