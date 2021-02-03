Очередь на вакцинацию от коронавируса в Крыму расписана до мая

фото © aif.ru

Очередь на вакцинацию от коронавируса в отдельных поликлиниках в Крыму уже расписана до мая.

Об этом во время заседания оперштаба по COVID-19 сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская.

«Время у нас расписано практически до мая по некоторым городским поликлиникам Симферополя. Спасибо за активную позицию наших граждан, которые желают вакцинироваться. Вторая поликлиника отчитывается, что запись у них уже на май», – сказала Романовская.

По словам вице-премьера, ведется активная работа по поставкам в Крым новых доз вакцины. Когда их количество значительно увеличится, власти будут открывать новые места для иммунизации населения. Пока такой потребности нет.

Глава Крыма Сергей Аксенов, в свою очередь, призвал нарастить темпы выездной вакцинации. «Выезды на места. Взяли автобус оборудованный, выехали на место, проводите прививки. Не заставляйте людей ездить в районные центры. Все делайте на месте», – поручил он.

Романовская также напомнила, что вакцинацию можно проходить в любой поликлинике Крыма, а не только в той, к которой гражданин прикреплен. «Сегодня нет требования прививаться только в той поликлинике, к которой вы прикреплены. Если человек зарегистрирован в Первомайском районе, а по факту работает и проживает в Симферополе, он может выбрать любую поликлинику Симферополя, которую ему удобно. Отказать ему не имеют права», – подчеркнула она.

Всего в Крым поступило 30,5 тысячи доз вакцины «Спутник V», уже привито более 10 тысяч крымчан.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму выявили 151 случай коронавируса за сутки. За 2 февраля на территории Республики Крым выявили 151 случай коронавирусной инфекции.

Число умерших от коронавируса в Севастополе достигло 400. Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 99 человека.

Девять пациентов с COVID-19 скончались в Крыму за сутки. В Крыму за минувшие сутки от коронавируса скончались девять человек.

В Крыму продолжается снижение числа новых заражений. За 1 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 138 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания.