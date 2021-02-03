Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Крымчане отказываются от ношения масок ● В Крыму выявили 151 случай коронавируса за сутки ● Число умерших от коронавируса в Севастополе достигло 400 ● Девять пациентов с COVID-19 скончались в Крыму за сутки ● В Крыму продолжается снижение числа новых заражений
Очередь на вакцинацию от коронавируса в Крыму расписана до мая
фото © aif.ru
Очередь на вакцинацию от коронавируса в отдельных поликлиниках в Крыму уже расписана до мая.
Об этом во время заседания оперштаба по COVID-19 сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская.
«Время у нас расписано практически до мая по некоторым городским поликлиникам Симферополя. Спасибо за активную позицию наших граждан, которые желают вакцинироваться. Вторая поликлиника отчитывается, что запись у них уже на май», – сказала Романовская.
По словам вице-премьера, ведется активная работа по поставкам в Крым новых доз вакцины. Когда их количество значительно увеличится, власти будут открывать новые места для иммунизации населения. Пока такой потребности нет.
Глава Крыма Сергей Аксенов, в свою очередь, призвал нарастить темпы выездной вакцинации. «Выезды на места. Взяли автобус оборудованный, выехали на место, проводите прививки. Не заставляйте людей ездить в районные центры. Все делайте на месте», – поручил он.
Романовская также напомнила, что вакцинацию можно проходить в любой поликлинике Крыма, а не только в той, к которой гражданин прикреплен. «Сегодня нет требования прививаться только в той поликлинике, к которой вы прикреплены. Если человек зарегистрирован в Первомайском районе, а по факту работает и проживает в Симферополе, он может выбрать любую поликлинику Симферополя, которую ему удобно. Отказать ему не имеют права», – подчеркнула она.
Всего в Крым поступило 30,5 тысячи доз вакцины «Спутник V», уже привито более 10 тысяч крымчан.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму выявили 151 случай коронавируса за сутки. За 2 февраля на территории Республики Крым выявили 151 случай коронавирусной инфекции.
Число умерших от коронавируса в Севастополе достигло 400. Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 99 человека.
Девять пациентов с COVID-19 скончались в Крыму за сутки. В Крыму за минувшие сутки от коронавируса скончались девять человек.
В Крыму продолжается снижение числа новых заражений. За 1 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 138 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания.
В Крыму начали сокращать количество «ковидных» коек
В Крыму начинается поэтапное сокращение количества коек для лиц, заболевших коронавирусом.
В Крыму снова растет число внебольничных пневмоний
В Крыму увеличилась выявляемость внебольничных пневмоний, однако среди них выросло число коронавирусных пневмоний.
Очередь на вакцинацию от коронавируса в Крыму расписана до мая
Очередь на вакцинацию от коронавируса в отдельных поликлиниках в Крыму уже расписана до мая.
В ДТП в Крыму погибло три человека
Три человека погибли при лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Кировском районе Крыма.
14 часов назад
Погибшими в ДТП в Крыму оказались полицейские
13 часов назад
Базу отдыха «Прибой» в Коктебеле хотел купить соратник Януковича
Электронный аукцион по продаже имущества расположенной в Коктебеле базы отдыха «Прибой», организованный «Распорядительной дирекцией имущества Республики Крым» и проведенный 26 января, признан несостоявшимся – к участию в аукционе был допущен всего один участник.