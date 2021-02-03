Новые подробности о гибели полицейских в Крыму

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В результате ДТП в Кировском районе, в котором погибли три сотрудника МВД, пострадало не три человека, как сообщалось изначально, а четыре.

Об этом сообщил источник в экстренных службах.

2 февраля в Кировском районе произошло ДТП с участием автомобиля Lada Priora, принадлежавшего МВД и Skoda Fabia. В результате столкновения погибли три сотрудника полиции. По версии следствия, водитель иномарки пытался объехать велосипедиста, в результате чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем полиции.

Выяснилось, что велосипедист, которого пытался объехать водитель Skoda Fabia, также пострадал в ДТП и был госпитализирован. По информации заместителя министра здравоохранения РК Антона Лясковского, сейчас в Кировской ЦРБ находятся все четверо пострадавших в ДТП, двое из них в тяжелом состоянии, еще двое в состоянии средней степени тяжести.

Подследственный, который находился в автомобиле полиции, подозревается в имущественном преступлении.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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