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Происшествия

Новые подробности о гибели полицейских в Крыму

18:32 среда, 3 февраля 2021
Новые подробности о гибели полицейских в Крыму

фото © www.zrkuban.ru

В результате ДТП в Кировском районе, в котором погибли три сотрудника МВД, пострадало не три человека, как сообщалось изначально, а четыре.

Об этом сообщил источник в экстренных службах.

2 февраля в Кировском районе произошло ДТП с участием автомобиля Lada Priora, принадлежавшего МВД и Skoda Fabia. В результате столкновения погибли три сотрудника полиции. По версии следствия, водитель иномарки пытался объехать велосипедиста, в результате чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем полиции.

Выяснилось, что велосипедист, которого пытался объехать водитель Skoda Fabia, также пострадал в ДТП и был госпитализирован. По информации заместителя министра здравоохранения РК Антона Лясковского, сейчас в Кировской ЦРБ находятся все четверо пострадавших в ДТП, двое из них в тяжелом состоянии, еще двое в состоянии средней степени тяжести.

Подследственный, который находился в автомобиле полиции, подозревается в имущественном преступлении. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

МВД опубликовало данные погибших в ДТП полицейских. Самому младшему сотруднику МВД, погибшему в результате ДТП в Кировском районе, было 22 года, самому старшему – 29.

Ребенок попал под колеса на пешеходном переходе в Севастополе. Девочка перебегала дорогу на разрешающий сигнал светофора.

Появилось видео с места гибели трех полицейских в Крыму. Следком Крыма опубликовал видео последствий ДТП в Кировском районе, где в результате лобового столкновения автомобиля полиции и Skoda Fabia погибли три силовика и еще три человека получили травмы различной степени тяжести.

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