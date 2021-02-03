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Происшествия

На въезде в Симферополь мусоровоз столкнулся с автобусом

Утром в среду, 3 февраля, на въезде в Симферополь произошло ДТП с участием мусоровоза и рейсового автобуса.

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

По словам автомобилистов, происшествие случилась около 7 часов утра на Московском шоссе, в районе поста ДПС. Авария спровоцировала большую пробку на въезде в Симферополь.

По предварительным данным, водитель мусоровоза, разворачиваясь, столкнулся с автобусом. «Непонятно, чего он вообще там разворачивался, ехал бы на Евпаторийку или в Молодежку, сэкономил, называется», «Там раньше стоял знак, запрещающий разворот грузовиков. Но в прошлом году один такой «умный» на грузовике снес этот знак при развороте», - пишут в группе «Автопартнер Крым Севастополь ДТП» в «ВК».

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