МВД опубликовало данные погибших в ДТП полицейских

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Самому младшему сотруднику МВД, погибшему в результате ДТП в Кировском районе, было 22 года, самому старшему – 29.

Об этом в некрологе сообщает пресс-служба МВД России по РК.

По информации ведомства, в результате аварии погибли три сотрудника МВД. 22-летний сержант полиции Асан Сефляев работал полицейским-водителем отделения охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ОМВД России по Кировскому району.

29-летний старшина полиции Евгений Фадеев занимал должность командира отделения охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ОМВД России по Кировскому району. Был женат, в 2019 году у него родился сын.

29-летний сержант полиции Александр Чебанов был в должности старшего полицейского отделения охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ОМВД России по Кировскому району. Воспитывал двух сыновей, 2015 и 2016 года рождения.

Как ранее сообщалось, 2 февраля в Кировском районе произошло ДТП с участием автомобиля Lada Priora, принадлежавшего МВД и Skoda Fabia. В результате столкновения погибли три сотрудника полиции. По версии следствия, водитель иномарки пытался объехать велосипедиста, в результате чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем полиции.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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