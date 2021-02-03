Крымские налоговики нашли способ увеличить выручку общепита в шесть раз

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В Крыму стартовал проект Федеральной налоговой службы «Общественное питание», направленный на сокращение теневого рынка и поддержку конкуренции.

О впечатляющих результатах рассказал руководитель крымского отделения ФНС Роман Наздрачев.

В прошлом году некоторые предприниматели решили воспользоваться мораторием на проверки использования контрольно-кассовой техники в связи с пандемией коронавируса и ушли в тень. Однако 1 января 2021 года проверки возобновляются.

Те цифровые инструменты, которые имеются в ведении ФНС, позволяют в автоматическом режиме проводить мониторинг роста валового оборота и количества объектов общественного питания, сопоставлять данные различных кафе и ресторанов и, таким образом, выявлять предприятия, которые функционируют с нарушением закона.

Чаще всего тот, кто работает в сфере общепита в Крыму, трудится без контрольно-кассового аппарата, не выдает клиентам чеки или предоставляет некорректные реквизиты, рассказали в налоговой службе. Например, в чеке может быть неверно указана дата, время, место покупки или наименование организации.

«Были примеры, когда до нашей проверки дневная выручка предприятия составляла от четырех до 20 тысяч рублей, а после — увеличивалась до 60-150 тысяч рублей», — цитирует издание Романа Наздрачева.

В Федеральной налоговой службе сообщили, что посетители кафе и ресторанов через мобильное приложение «Проверка чека ФНС России» в один клик могут пожаловаться, если не получили чек или в чеке указана неверная информация. Такие сигналы являются поводом для проверки.

Эти меры должны создать равные конкурентные условия, сократить теневой оборот рынка. Также ожидается, что за счет этого вырастет зарплата у работников сферы общепита, как и доходы республиканского бюджета.

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