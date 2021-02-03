Крымчанка смогла отбиться от насильника маникюрными ножницами

Житель Бахчисарайского района предстанет перед судом по обвинению в покушениях на изнасилование, в том числе несовершеннолетней девочки.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Установлено, что вечером 31 июля 2020 года нетрезвый мужчина близ лесного массива по улице Объездной напал на идущую с водоема 13-летнюю школьницу, ударил ее камнем по голове, начал душить, избивать и попытался совершить в отношении нее насильственное деяние. Однако девушка вырвалась и стала звать на помощь. Тогда злоумышленник вырвал у нее сумку и скрылся с места преступления», – сообщила Постнова.

Правоохранителям удалось установить личность нападавшего и задержать его. Во время следствия выяснилось, что он причастен к аналогичному преступлению на территории Бахчисарайского района. «Вечером 28 июня 2020 года мужчина напал на улице на местную жительницу. Ударив камнем по голове, он повалил ее на землю и попытался совершить насильственное преступление, однако женщина смогла отбиться, нанеся злоумышленнику несколько ударов маникюрными ножницами», – пояснила официальный представитель управления СК.

Расследование уголовного дела завершено, оно направлено прокурору для утверждения и передачи в суд.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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