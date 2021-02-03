Крымчане отказываются от ношения масок

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Крымчане стали чаще пренебрегать ношением защитных масок.

Об этом сегодня на оперативном штабе по вопросу предупреждения распространения коронавирусной инфекции заявила глава межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«За последнюю неделю мы видим, что количество лиц, которые перестали использовать средства индивидуальной защиты в транспорте, в торговых центрах и иных местах массового скопления людей, снизилось на 20%, – сказала Пеньковская. – Поэтому я еще раз хочу обратиться ко всем крымчанам, что несмотря на ту тенденцию, которую мы сегодня имеем, необходимо соблюдать все те меры масочного режима и социальной дистанции, которые предусмотрены действующими нормативными документами на территории республики».

Роспотребнадзор в Крыму в последние две недели фиксирует снижение заболеваемости коронавирусом. В то же время власти предостерегли крымчан от преждевременной радости.

«Вирус никуда не ушел. Данная ситуация будет продолжаться еще достаточно долго. Время преодоления этого кризиса будет зависеть от нашей дисциплины. На протяжении еще условно полугода, пока не будет приобретен массовый иммунитет и максимум людей у нас не провакцинируется, и мы не будем соблюдать требования, то, конечно, это все затянется. Уважаемые крымчане, это нужно, прежде всего, для вас», – сказал глава Крыма Сергей Аксенов.

По данным Роспотребнадзора, отказ от ношения масок уже привел к росту заболеваемости сезонными вирусными инфекциями. На данный момент показатель заболеваемости по сезонным вирусным инфекциям выше эпидемического порога на 10%. Уровень заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей вырос на 20%.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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