Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.5
воздух +12
море +10

Коронавирус в Крыму

Крымчане отказываются от ношения масок

08:47 среда, 3 февраля 2021
Крымчане отказываются от ношения масок

фото © bsmpgrodno.by

Крымчане стали чаще пренебрегать ношением защитных масок.

Об этом сегодня на оперативном штабе по вопросу предупреждения распространения коронавирусной инфекции заявила глава межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«За последнюю неделю мы видим, что количество лиц, которые перестали использовать средства индивидуальной защиты в транспорте, в торговых центрах и иных местах массового скопления людей, снизилось на 20%, – сказала Пеньковская. – Поэтому я еще раз хочу обратиться ко всем крымчанам, что несмотря на ту тенденцию, которую мы сегодня имеем, необходимо соблюдать все те меры масочного режима и социальной дистанции, которые предусмотрены действующими нормативными документами на территории республики».

Роспотребнадзор в Крыму в последние две недели фиксирует снижение заболеваемости коронавирусом. В то же время власти предостерегли крымчан от преждевременной радости.

«Вирус никуда не ушел. Данная ситуация будет продолжаться еще достаточно долго. Время преодоления этого кризиса будет зависеть от нашей дисциплины. На протяжении еще условно полугода, пока не будет приобретен массовый иммунитет и максимум людей у нас не провакцинируется, и мы не будем соблюдать требования, то, конечно, это все затянется. Уважаемые крымчане, это нужно, прежде всего, для вас», – сказал глава Крыма Сергей Аксенов.

По данным Роспотребнадзора, отказ от ношения масок уже привел к росту заболеваемости сезонными вирусными инфекциями. На данный момент показатель заболеваемости по сезонным вирусным инфекциям выше эпидемического порога на 10%. Уровень заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей вырос на 20%.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Число умерших от коронавируса в Севастополе достигло 400. Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 99 человека.

Девять пациентов с COVID-19 скончались в Крыму за сутки. В Крыму за минувшие сутки от коронавируса скончались девять человек.

В Крыму продолжается снижение числа новых заражений. За 1 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 138 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания.

В Крыму официально нет новых штаммов коронавируса. Специалисты провели исследование более 1 500 геномов инфекции, циркулирующих на территории РФ.

Коронавирус в Крыму
В Крыму начали сокращать количество «ковидных» коек

В Крыму начали сокращать количество «ковидных» коек

В Крыму начинается поэтапное сокращение количества коек для лиц, заболевших коронавирусом.

Коронавирус в Крыму
В Крыму снова растет число внебольничных пневмоний

В Крыму снова растет число внебольничных пневмоний

В Крыму увеличилась выявляемость внебольничных пневмоний, однако среди них выросло число коронавирусных пневмоний.

Коронавирус в Крыму
Очередь на вакцинацию от коронавируса в Крыму расписана до мая

Очередь на вакцинацию от коронавируса в Крыму расписана до мая

Очередь на вакцинацию от коронавируса в отдельных поликлиниках в Крыму уже расписана до мая.

Власть
Базу отдыха «Прибой» в Коктебеле хотел купить соратник Януковича

Базу отдыха «Прибой» в Коктебеле хотел купить соратник Януковича

Электронный аукцион по продаже имущества расположенной в Коктебеле базы отдыха «Прибой», организованный «Распорядительной дирекцией имущества Республики Крым» и проведенный 26 января, признан несостоявшимся – к участию в аукционе был допущен всего один участник.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации