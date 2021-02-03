Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму снова растет число внебольничных пневмоний ● В Крыму начали сокращать количество «ковидных» коек ● Очередь на вакцинацию от коронавируса в Крыму расписана до мая ● Крымчане отказываются от ношения масок ● В Крыму выявили 151 случай коронавируса за сутки
Количество случаев коронавируса в Севастополе превысило 10 тысяч
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Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 101 человека.
Об этом сказано на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.
Общее количество подтвержденных случаев в городе составило 10 005, при этом 8 952 человека уже выздоровели.
За сутки скончались четверо пациентов с подтвержденным COVID-19, общее количество летальных случаев в городе достигло 404.
В Крыму коронавирус подтвержден у 32 832 человек. Выздоровевших за весь период 27 719 человек, умерли 783 человека.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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