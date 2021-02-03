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Коронавирус в Крыму

Количество случаев коронавируса в Севастополе превысило 10 тысяч

Количество случаев коронавируса в Севастополе превысило 10 тысяч

фото © iz.ru

Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 101 человека.

Об этом сказано на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.

Общее количество подтвержденных случаев в городе составило 10 005, при этом 8 952 человека уже выздоровели.

За сутки скончались четверо пациентов с подтвержденным COVID-19, общее количество летальных случаев в городе достигло 404.

В Крыму коронавирус подтвержден у 32 832 человек. Выздоровевших за весь период 27 719 человек, умерли 783 человека.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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