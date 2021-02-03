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Власть

Керчанам предложили самим написать гимн города

В Керчи стартовал открытый творческий конкурс на лучший проект гимна города.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Керчи.

«Заявки на участие в конкурсе принимаются с 1 февраля по 14 марта. С положением о конкурсе, условиями участия, а также с другой дополнительной информацией можно ознакомиться на официальном сайте администрации города Керчи Республики Крым, в разделе «Постановления», — говорится в сообщении пресс-службы.

Горожане, желающие принять участие в конкурсе, могут предоставить свои заявки и материалы по адресу: г. Керчь, ул. Свердлова, д. 6, каб. 225, в рабочие дни с 08:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

Торжественная презентация гимна города запланирована на 11 апреля в рамках празднования Дня освобождения города-героя Керчи от фашистских захватчиков.Телефон для справок 8 (36561) 66875.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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