Общество
Какой сегодня праздник 3 февраля
фото © pixabay.com
Сегодня, 3 февраля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Всемирный день свободной любви (World Day of Free Love)
Фото pixabay.com
Всемирный день свободной любви отмечается 3 февраля ежегодно. Праздник приверженцев интимных отношений, без обязательств и без ответственности. Участники праздника считают устаревшими, ограничивающими личную свободу моральные ценности – верность, ответственность в семье или в паре. Представители общественного движения пропагандируют свободу в половой жизни, их задачей является донести окружающим целесообразность своего направления. Приверженцам демократичных, полигамных взглядов учредили Всемирный день свободной любви.
Какая-либо точная информация дате и об основателе праздника отсутствует. Известно, что данное событие привлекает внимание общества и правительства ко взглядам посторонних, к тому, что люди имеют право на собственное мнение, ценности. Задача приверженцев направления – донести свои идеи другим людям так, чтобы их поняли и приняли такими, какими они есть.
День памяти преподобного Максима Грека
Преподобный Максим Грек (1475—1556) был сыном богатого греческого сановника в городе Арте (Албания). Юноша получил блестящее образование, много путешествовал, изучал языки и науки в странах Европы, побывав в Париже, Флоренции, Венеции.
Преподобный Максим Грек в народе почитается как защитник обиженных и униженных, сирот и вдов, а также тех, кто попал в беду.
Святой преставился 3 февраля (по новому стилю) 1556 года. Он погребен у северо-западной стены Духовской церкви Троице-Сергиевой Лавры. Засвидетельствовано немало чудес, свершившихся у гробницы подвижника, на которой написаны тропарь и кондак ему. Лик преподобного Максима часто изображается на иконе Собора Радонежских святых.
Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой
По мнению психологов, обычно ругаться людей заставляют стрессы. Лингвисты же страсть отдельных граждан к крепкому словцу объясняют их скудным словарным запасом.
Также сегодня, 3 февраля, отмечают такие праздники:
- День волшебства варежек на резинке
- День женщины-врача (National Women Physicians Day) в США
- День, когда умерла музыка (The Day the Music Died) в США
- День пропавших без вести людей (National Missing Persons Day) в США
- День золотистого ретривера (National Golden Retriever Day) в США
- День морковного торта (National Carrot Cake Day) в США
- День Коммунистической партии Вьетнама
- Сэцубун в Японияи
- День ветеранов Таиланда
- День героев в Мозамбике
- День мучеников в Сан-Томе и Принсипи
- Праздник Девы Марии из Суйяпы в Гондурасе
- День четырех капелланов в США
Сегодня именины празднуют: Иван, Феодосий, Акила, Анастасий, Евгений, Максим, Агния, Валериан, Кандид, Неофит.
Что происходило 3 февраля в прошлые годы
1488 - Бартоломеу Диаш достиг южной оконечности Африки, мыса Доброй Надежды
1815 - В Швейцарии основана первая в мире фабрика по производству твердого сыра.
1867 - Муцухито стал императором Японии (император Мэйдзи)
1932 - Отдел нацменьшинств Сибирского крайисполкома принял решение о переводе на украинский язык низового аппарата Павлоградского, Полтавского, Славгородского, Ордынского, Ключевского, Карасуского, Знаменского и Черлацкого районов.
1957 - Состоялся запуск «Спутника-2», который доставил в космос первый живое существо земного происхождениясобаку по кличке Лайка.
1961 - Боб Дилан записал в Нью-Йорке первые песни в собственном исполнении.
1966 - АМС Луна-9, запущенная 31 января, впервые в мире осуществила посадку на поверхность Луны в районе Океана Бур и передала первую лунную фотопанораму.
1968 - Пол Маккартни без участия остальных «битлов» записал песню Lady Madonna.
1984 - В Лонг-Бич (Калифорния) родился первый ребенок, зачатый методом in vivo (искусственное оплодотворение женщины-донора с последующей имплантацией в организм матери).
1994 - Верховная Рада Украины ратифицировала в полном объеме Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1).
2009 - Компания AOL (aol.com) в очередной раз заблокировала доступ к своим серверам по протоколу ICQ для пользователей альтернативных клиентов с территории бывшего СССР
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 3 февраля. Какие праздники будут завтра?
Ранее Новости Крыма сообщали:
Какой сегодня праздник 2 февраля. Сегодня, 2 февраля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Театр имени Луначарского в Севастополе возобновит показы спектаклей 2 февраля. Севастопольский академический русский драматический театр имени Луначарского 2 февраля возобновит сезон одной из самых кассовых постановок – спектаклем «Мастер и Маргарита».
«Непротестный Крым»: вышли ли крымчане за Навального?. Видео митингов, которые прошли в Крыму в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, начали удалять с канала YouTube. Протесты прошли 23 января в Симферополе и Севастополе.
Какой сегодня праздник 1 февраля. Сегодня, 1 февраля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Какой сегодня праздник 3 февраля фото
Сегодня, 3 февраля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Следить за отдыхающими на пляжах Алушты будут с помощью камер видеонаблюдения
Власти в Алуште планируют к следующему курортному сезону установить на пляжах камеры видеонаблюдения.
США усилили военное присутствие вблизи Крыма
ВМС США усилили военное присутствие в Черном море, отправив туда два эсминца и судно-заправщик. А российский вице-адмирал призвал покончить с этим.
В ДТП в Крыму погибло три человека
Три человека погибли при лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Кировском районе Крыма.
5 часов назад
В Крыму просели все источники воды, в том числе скважины
18 часов назад
Погибшими в ДТП в Крыму оказались полицейские
4 часа назад
В Крыму заявили, что изобрели «поглощающие углекислый газ кирпичи»
Крымские ученые разрабатывают новые строительные материалы, которые «смогут поглощать углекислый газ».