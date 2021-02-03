Какой сегодня праздник 3 февраля

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Сегодня, 3 февраля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Всемирный день свободной любви (World Day of Free Love)

Фото pixabay.com

Всемирный день свободной любви отмечается 3 февраля ежегодно. Праздник приверженцев интимных отношений, без обязательств и без ответственности. Участники праздника считают устаревшими, ограничивающими личную свободу моральные ценности – верность, ответственность в семье или в паре. Представители общественного движения пропагандируют свободу в половой жизни, их задачей является донести окружающим целесообразность своего направления. Приверженцам демократичных, полигамных взглядов учредили Всемирный день свободной любви.

Какая-либо точная информация дате и об основателе праздника отсутствует. Известно, что данное событие привлекает внимание общества и правительства ко взглядам посторонних, к тому, что люди имеют право на собственное мнение, ценности. Задача приверженцев направления – донести свои идеи другим людям так, чтобы их поняли и приняли такими, какими они есть.

День памяти преподобного Максима Грека

Преподобный Максим Грек (1475—1556) был сыном богатого греческого сановника в городе Арте (Албания). Юноша получил блестящее образование, много путешествовал, изучал языки и науки в странах Европы, побывав в Париже, Флоренции, Венеции.

Преподобный Максим Грек в народе почитается как защитник обиженных и униженных, сирот и вдов, а также тех, кто попал в беду.

Святой преставился 3 февраля (по новому стилю) 1556 года. Он погребен у северо-западной стены Духовской церкви Троице-Сергиевой Лавры. Засвидетельствовано немало чудес, свершившихся у гробницы подвижника, на которой написаны тропарь и кондак ему. Лик преподобного Максима часто изображается на иконе Собора Радонежских святых.

Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой

По мнению психологов, обычно ругаться людей заставляют стрессы. Лингвисты же страсть отдельных граждан к крепкому словцу объясняют их скудным словарным запасом.

Также сегодня, 3 февраля, отмечают такие праздники:

- День волшебства варежек на резинке

- День женщины-врача (National Women Physicians Day) в США

- День, когда умерла музыка (The Day the Music Died) в США

- День пропавших без вести людей (National Missing Persons Day) в США

- День золотистого ретривера (National Golden Retriever Day) в США

- День морковного торта (National Carrot Cake Day) в США

- День Коммунистической партии Вьетнама

- Сэцубун в Японияи

- День ветеранов Таиланда

- День героев в Мозамбике

- День мучеников в Сан-Томе и Принсипи

- Праздник Девы Марии из Суйяпы в Гондурасе

- День четырех капелланов в США

Сегодня именины празднуют: Иван, Феодосий, Акила, Анастасий, Евгений, Максим, Агния, Валериан, Кандид, Неофит.

Что происходило 3 февраля в прошлые годы

1488 - Бартоломеу Диаш достиг южной оконечности Африки, мыса Доброй Надежды

1815 - В Швейцарии основана первая в мире фабрика по производству твердого сыра.

1867 - Муцухито стал императором Японии (император Мэйдзи)

1932 - Отдел нацменьшинств Сибирского крайисполкома принял решение о переводе на украинский язык низового аппарата Павлоградского, Полтавского, Славгородского, Ордынского, Ключевского, Карасуского, Знаменского и Черлацкого районов.

1957 - Состоялся запуск «Спутника-2», который доставил в космос первый живое существо земного происхождениясобаку по кличке Лайка.

1961 - Боб Дилан записал в Нью-Йорке первые песни в собственном исполнении.

1966 - АМС Луна-9, запущенная 31 января, впервые в мире осуществила посадку на поверхность Луны в районе Океана Бур и передала первую лунную фотопанораму.

1968 - Пол Маккартни без участия остальных «битлов» записал песню Lady Madonna.

1984 - В Лонг-Бич (Калифорния) родился первый ребенок, зачатый методом in vivo (искусственное оплодотворение женщины-донора с последующей имплантацией в организм матери).

1994 - Верховная Рада Украины ратифицировала в полном объеме Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1).

2009 - Компания AOL (aol.com) в очередной раз заблокировала доступ к своим серверам по протоколу ICQ для пользователей альтернативных клиентов с территории бывшего СССР

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 3 февраля. Какие праздники будут завтра?

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