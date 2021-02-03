Гимн Севастополя «приватизировала» немецкая компания

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А права на гимн России принадлежат американцам.

YouTube блокирует выложенные записи гимна Севастополя, а доход от его прослушивания получают зарубежные компании. Такое шокирующее открытие недавно сделал известный севастопольский блогер Алексей Процко.

Началось все с попытки выложить на YouTube запись горячо любимой севастопольцами песни «Легендарный Севастополь» в исполнении ансамбля песни и пляски Черноморского флота. Жалоба на нарушение авторских прав появилась мгновенно, и видео заблокировали. Так Алексей Процко узнал, что права на гимн любимого города принадлежат немецкой компании «Аriola express».

Эта история была рассказана журналистами телеканала «Звезда» в ряду других, не менее шокирующих. Выяснилось, в частности, что иностранным компаниям принадлежат права на песни «День Победы», «Священная война» и даже гимн России. Таковы правила YouTube: кто первый выложил запись в сеть, тот и владелец.

Для справки: ставшая гимном города песня «Легендарный Севастополь» была создана в 1954 году. Ее авторы - композитор Вано Мурадели и поэт Петр Градов.

В тексте использованы материалы: Форпост

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