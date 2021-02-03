Бизнес
Дорожникам в Крыму предприятие задолжало более 400 тысяч рублей
В Симферополе руководство одного из предприятий с мая по декабрь 2020 года не платило зарплату трем сотрудникам.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
Ситуацией занялась прокуратура и выяснила, что перед работниками образовалась задолженность свыше 400 тысяч рублей. Однако руководитель предприятия рассчитывался с контрагентами, несмотря на задолженность перед другими сотрудниками.
Прокуратура направила материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Цены на однушки в Севастополе почти сравнялись с московскими. За видовые квартиры в городе-герое просят 16 миллионов рублей.
В Севастополе заявили, что цены на продукты в городе стабильны. В Севастополе не зафиксировали колебаний цен на социально значимые товары, заявил директор Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка города Вадим Кирпичников.
Власти Крыма думают, что «Коктебель» купили «профессионалы своего дела». Передача винзавода «Коктебель» в частную собственность – новый этап становления и развития предприятия, заявил вице-премьер крымского правительства – министр сельского хозяйства региона Андрей Рюмшин.
Медведев пообещал жителям осажденного Севастополя «юбилейные» 75000 рублей. Их выдавали к 75-летию Победы, но тогда люди не имели нужного статуса.
В Крыму начали сокращать количество «ковидных» коек
В Крыму начинается поэтапное сокращение количества коек для лиц, заболевших коронавирусом.
Очередь на вакцинацию от коронавируса в Крыму расписана до мая
Очередь на вакцинацию от коронавируса в отдельных поликлиниках в Крыму уже расписана до мая.
Крымчане отказываются от ношения масок
Крымчане стали чаще пренебрегать ношением защитных масок.
В ДТП в Крыму погибло три человека
Три человека погибли при лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Кировском районе Крыма.
14 часов назад
Погибшими в ДТП в Крыму оказались полицейские
13 часов назад
Следить за отдыхающими на пляжах Алушты будут с помощью камер видеонаблюдения
Власти в Алуште планируют к следующему курортному сезону установить на пляжах камеры видеонаблюдения.