Дорожникам в Крыму предприятие задолжало более 400 тысяч рублей

В Симферополе руководство одного из предприятий с мая по декабрь 2020 года не платило зарплату трем сотрудникам.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Ситуацией занялась прокуратура и выяснила, что перед работниками образовалась задолженность свыше 400 тысяч рублей. Однако руководитель предприятия рассчитывался с контрагентами, несмотря на задолженность перед другими сотрудниками.

Прокуратура направила материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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